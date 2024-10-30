Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sosyalleştiğiniz ve sosyal platformlarda da dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.

Başarılarınız ilişkinizde özgüven getirebilir.

BOĞA

Duygusal ve ruhsal konularda iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.

Bu iniş çıkışlar hata yapmanıza ve sonrasında pişman olmanıza neden olabilir.

İKİZLER

Bir tarafınız hayatla barışmak ve anın tadını çıkartmak isteyebilirken diğer tarafınız gündelik streslere kendini çok fazla verebilir.

YENGEÇ

Maddi endişelerinizin bitebileceği bir döneme giriyorsunuz.

İşinizde farklı durumlar yaşanabilir olsa da maddi problem yaşamayabilirsiniz.

ASLAN

Düşünmeden karar almamaya bilhassa dikkat edin. Aldığınız haberleri mantık çerçevesi içerisinde değerlendirin ve kendinize farklı çerçevelerden bakabilin.

BAŞAK

Kendinizi oldukça anaç hissedebilir ve çevrenizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz.

Yardımsever olmak size oldukça iyi karma yaratabilir.

TERAZİ

Kendinizi bugünlerde sıkıntı içerisinde hissedebilirsiniz ancak tecrübeleriniz ve neyi nerede yapabileceğinizi bilir haliniz sizi oldukça rahatlatacak.

AKREP

Maddi konular, alımsatım, yatırım gibi niyetleriniz varsa bu konularda başarılı olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla da geçinebilmek için bilinçli çaba harcamalısınız.

YAY

Kendinizi karmaşık hissedebilirsiniz ve hayat dengenizde problem yaşayabilirsiniz.

Bu yüzden dua ya da ritüellerinizde güzel ve yapıcı çözümler alamayabilirsiniz.

OĞLAK

Özel konularda yaşadığınız problemlerin bittiğini görmek sizi epey rahatlatabilir.

Partneri ile küskünlük ya da kırgınlık yaşayan Oğlak'lar partnerleri ile barışabilir.

KOVA

Aşk ilişkilerinde fedakarlık sizi beklediğiniz noktalara taşımayabilir.

Karşı cinsin sizi elinde görmesine ve yanlış anlaşılmalar olmasına sebebiyet verebilirsiniz.

BALIK

Gelecek noktasında hedeflere odaklanmak size oldukça güçlü ve ses getiren başarılar getirerek kendinizle gururlanmanıza neden olabilir.