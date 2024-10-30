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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 30 Ekim 2024

30 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Sosyalleştiğiniz ve sosyal platformlarda da dikkat çekeceğiniz bir gündesiniz.
Başarılarınız ilişkinizde özgüven getirebilir.

BOĞA
Duygusal ve ruhsal konularda iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.
Bu iniş çıkışlar hata yapmanıza ve sonrasında pişman olmanıza neden olabilir.

İKİZLER
Bir tarafınız hayatla barışmak ve anın tadını çıkartmak isteyebilirken diğer tarafınız gündelik streslere kendini çok fazla verebilir.

YENGEÇ
Maddi endişelerinizin bitebileceği bir döneme giriyorsunuz.
İşinizde farklı durumlar yaşanabilir olsa da maddi problem yaşamayabilirsiniz.

ASLAN
Düşünmeden karar almamaya bilhassa dikkat edin. Aldığınız haberleri mantık çerçevesi içerisinde değerlendirin ve kendinize farklı çerçevelerden bakabilin.

BAŞAK
Kendinizi oldukça anaç hissedebilir ve çevrenizle ilgilenmeyi tercih edebilirsiniz.
Yardımsever olmak size oldukça iyi karma yaratabilir.

TERAZİ
Kendinizi bugünlerde sıkıntı içerisinde hissedebilirsiniz ancak tecrübeleriniz ve neyi nerede yapabileceğinizi bilir haliniz sizi oldukça rahatlatacak.

AKREP
Maddi konular, alımsatım, yatırım gibi niyetleriniz varsa bu konularda başarılı olabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla da geçinebilmek için bilinçli çaba harcamalısınız.

YAY
Kendinizi karmaşık hissedebilirsiniz ve hayat dengenizde problem yaşayabilirsiniz.
Bu yüzden dua ya da ritüellerinizde güzel ve yapıcı çözümler alamayabilirsiniz.

OĞLAK
Özel konularda yaşadığınız problemlerin bittiğini görmek sizi epey rahatlatabilir.
Partneri ile küskünlük ya da kırgınlık yaşayan Oğlak'lar partnerleri ile barışabilir.

KOVA
Aşk ilişkilerinde fedakarlık sizi beklediğiniz noktalara taşımayabilir.
Karşı cinsin sizi elinde görmesine ve yanlış anlaşılmalar olmasına sebebiyet verebilirsiniz.

BALIK
Gelecek noktasında hedeflere odaklanmak size oldukça güçlü ve ses getiren başarılar getirerek kendinizle gururlanmanıza neden olabilir.

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