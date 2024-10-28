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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 28 Ekim 2024

28 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Narinliğiniz ve zarafetiniz karşı cinsin ilgisini çekecek.
Bugünlerde naif hissedebilirsiniz. Bunun etkisi ile çevreniz size ilgi gösterebilir.

BOĞA
Mesleki konularda uzmanlaşarak kendinizi daha özgüvenli hissedebileceksiniz.
Maddi konularda harcama dengenizi sağlamalı ve dikkatli olmalısınız

İKİZLER
Size pozitiflik getirecek bir karar noktasında oldukça olumlu durumlar yaşayabilirsiniz ancak bitiş kararları için uygun bir dönem olmayabilir.

YENGEÇ
Samimiyetinizi görmezden gelen ve iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

ASLAN
Niyetlerinizi açıkça söyleyebilmek ilişkinizde olumlu bir süreç getirecek.
Partnerinizle iletişiminizin artması doğrultusunda sevginiz de yoğunlaşacak.

BAŞAK
İşinizi iyi yapmak hususunda eğitim alabilir ve rakiplerinizle mücadele halinde olabilirsiniz.
Etrafınızdaki kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var.

TERAZİ
Bugünlerde işinizle gündeme gelebilir ve insanların taktirini kazandığınızı duyabilirsiniz.
Aşk konusunda da pozitif tutumunuz yansıma yapabilir.

AKREP
İlişkisel konularda partnerinizi alttan almanız ya da beklediğinizden fazla destek olmanız gerekebilir. Bu süreç içinizde bir rahatlama getirecek.

YAY
Bugünlerde gördüğünüz ilgi ve sevgi size iyi gelecek. Sevmek ve sevilmekle alakalı her konuda istediğinizi elde edebilme potansiyeliniz var.

OĞLAK
Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemde aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz.
İstikrarlı ve gelişme vaat eden konuları gündeminize alın.

KOVA
Özellikle flört aşamasındaki ikili ilişkilerde dikkatli olmalısınız. Hemen karşı cinse güven eğilimi göstermeden olayları zamana bırakmalısınız.

BALIK
Mesleki konularda bazı noktalarda önlem almanız gerekebilir.
Duygusal konularda ise kendinizi yeterli ifade edebileceksiniz.

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