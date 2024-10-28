Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Narinliğiniz ve zarafetiniz karşı cinsin ilgisini çekecek.

Bugünlerde naif hissedebilirsiniz. Bunun etkisi ile çevreniz size ilgi gösterebilir.

BOĞA

Mesleki konularda uzmanlaşarak kendinizi daha özgüvenli hissedebileceksiniz.

Maddi konularda harcama dengenizi sağlamalı ve dikkatli olmalısınız

İKİZLER

Size pozitiflik getirecek bir karar noktasında oldukça olumlu durumlar yaşayabilirsiniz ancak bitiş kararları için uygun bir dönem olmayabilir.

YENGEÇ

Samimiyetinizi görmezden gelen ve iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

ASLAN

Niyetlerinizi açıkça söyleyebilmek ilişkinizde olumlu bir süreç getirecek.

Partnerinizle iletişiminizin artması doğrultusunda sevginiz de yoğunlaşacak.

BAŞAK

İşinizi iyi yapmak hususunda eğitim alabilir ve rakiplerinizle mücadele halinde olabilirsiniz.

Etrafınızdaki kişilere karşı dikkatli olmanızda fayda var.

TERAZİ

Bugünlerde işinizle gündeme gelebilir ve insanların taktirini kazandığınızı duyabilirsiniz.

Aşk konusunda da pozitif tutumunuz yansıma yapabilir.

AKREP

İlişkisel konularda partnerinizi alttan almanız ya da beklediğinizden fazla destek olmanız gerekebilir. Bu süreç içinizde bir rahatlama getirecek.

YAY

Bugünlerde gördüğünüz ilgi ve sevgi size iyi gelecek. Sevmek ve sevilmekle alakalı her konuda istediğinizi elde edebilme potansiyeliniz var.

OĞLAK

Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemde aldığınız kararlara dikkat etmelisiniz.

İstikrarlı ve gelişme vaat eden konuları gündeminize alın.

KOVA

Özellikle flört aşamasındaki ikili ilişkilerde dikkatli olmalısınız. Hemen karşı cinse güven eğilimi göstermeden olayları zamana bırakmalısınız.

BALIK

Mesleki konularda bazı noktalarda önlem almanız gerekebilir.

Duygusal konularda ise kendinizi yeterli ifade edebileceksiniz.