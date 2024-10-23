Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Güzel özelliklerinizin ön plana çıktığı, sevenlerinizin arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.

İkili ilişkilerde partnerinizde aradığınız ciddiyeti bulamayabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde ikili ilişkilerinizde kendinizi enerjisel anlamda daha rahat hissedebilir partnerinizle doğal ve rahat bir uyum yakalayarak mutlu olabilirsiniz.

İKİZLER

İsteklerinize adım adım ilerleyebilirsiniz ancak beklediğinizden yavaş gerçekleşebilir.

Sosyal konularda kendinizi kısıtlanmış hissetseniz de yeni çözümler üretebilirsiniz.

YENGEÇ

Hassas olduğunuz konuların ortamlarda çok rahat konuşulabilmesinden rahatsızlık duyabilirsiniz.

Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.

ASLAN

Bugünlerde flört aşamasında olan Boğa'lar partnerlerine karşı sade ve olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.

BAŞAK

Bugünlerde sosyal açıdan başka kişilerle iletişimde olmak size iyi gelebilir. Kendinizi duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde aşk ilişkilerinizde kendinizi tam adapte hissedemeyebilirsiniz.

Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz.

AKREP

İsteklerinizde net olmak sizler için iyi bir seçenek olacaktır.

Aşk hayatınızda sade davranışlar sergileyebilirseniz oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY

Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan kaynaklı duygusal problemler olabilir. Bir konu gündeme geldiğinde emin olmadan ani tepki vermemeye çalışın.

OĞLAK

Sorumluluklarınız yorgun hissetmenize neden olabilir. Sevecen halleriniz ve vefalı oluşunuz bazı kişiler açısından kullanılmaya müsait bir durum oluşturabilir.

KOVA

Duygusal olduğunuz konular tekrar gündeme gelebilir. Dikkatli olmanız gereken nokta kişiye verdiğiniz değeri ölçüp biçerek rasyonel bir değere oturtabilmeniz.

BALIK

Güleryüzünüz ile partnerinize kendisini iyi hissettirebilirsiniz.

Herkesi kendiniz gibi dost ya da herkesi düşman bilmeden dengede bir hal alabilmek önemli olacak.