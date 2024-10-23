PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar 23 Ekim günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 23 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

23 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Güzel özelliklerinizin ön plana çıktığı, sevenlerinizin arttığı bir dönemden geçiyorsunuz.
İkili ilişkilerde partnerinizde aradığınız ciddiyeti bulamayabilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde ikili ilişkilerinizde kendinizi enerjisel anlamda daha rahat hissedebilir partnerinizle doğal ve rahat bir uyum yakalayarak mutlu olabilirsiniz.

İKİZLER
İsteklerinize adım adım ilerleyebilirsiniz ancak beklediğinizden yavaş gerçekleşebilir.
Sosyal konularda kendinizi kısıtlanmış hissetseniz de yeni çözümler üretebilirsiniz.

YENGEÇ
Hassas olduğunuz konuların ortamlarda çok rahat konuşulabilmesinden rahatsızlık duyabilirsiniz.
Her şeyi hızlandırmayı deneseniz de pek başarılı olamayabilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde flört aşamasında olan Boğa'lar partnerlerine karşı sade ve olumlu bir tutum sergileyerek gönlünü kazanmakta başarılı olabilirler.

BAŞAK
Bugünlerde sosyal açıdan başka kişilerle iletişimde olmak size iyi gelebilir. Kendinizi duygusal ve sezgisel manada tam ve bütün hissedebilirsiniz.

TERAZİ
Bugünlerde aşk ilişkilerinizde kendinizi tam adapte hissedemeyebilirsiniz.
Kendinizi centilmen ad edebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz.

AKREP
İsteklerinizde net olmak sizler için iyi bir seçenek olacaktır.
Aşk hayatınızda sade davranışlar sergileyebilirseniz oldukça mutlu olabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY
Aşk ilişkilerinizde partnerinizi yanlış anlamaktan kaynaklı duygusal problemler olabilir. Bir konu gündeme geldiğinde emin olmadan ani tepki vermemeye çalışın.

OĞLAK
Sorumluluklarınız yorgun hissetmenize neden olabilir. Sevecen halleriniz ve vefalı oluşunuz bazı kişiler açısından kullanılmaya müsait bir durum oluşturabilir.

KOVA
Duygusal olduğunuz konular tekrar gündeme gelebilir. Dikkatli olmanız gereken nokta kişiye verdiğiniz değeri ölçüp biçerek rasyonel bir değere oturtabilmeniz.

BALIK
Güleryüzünüz ile partnerinize kendisini iyi hissettirebilirsiniz.
Herkesi kendiniz gibi dost ya da herkesi düşman bilmeden dengede bir hal alabilmek önemli olacak.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
22 Ekim günlük burç yorumları 22 Ekim 2024, Salı 21 Ekim günlük burç yorumları 21 Ekim 2024, Pazartesi 20 Ekim günlük burç yorumları 20 Ekim 2024, Pazar 19 Ekim günlük burç yorumları 19 Ekim 2024, Cumartesi
Bu detaylar sadece TAKVİM’de! Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ve ailesinin güzellik merkezi ağı! Eski eşten skandal savunma
Gizli itirafçı TAKVİM’e konuştu!
Hizbullah Katil Netanyahu’nun evini vurmuştu! Hasar görüntülendi
Hizbullah Katil Netanyahu'nun evini vurmuştu! Hasar görüntülendi
Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?
İşte iblis Gülen'in cenaze programı
Arda güldü, Nuri Şahin üzüldü! Real Madrid’den muhteşem geri dönüş! Borussia Dortmund’a 33 dakikada 5 gol | İşte gecenin sonuçları
Arda Güldü, Nuri Şahin üzüldü!
Dudak uçuklatan tazminat! Mourinho için merak edilen rakam ortaya çıktı
Dudak uçuklatan tazminat! Merak edilen rakam ortaya çıktı
SON DAKİKA