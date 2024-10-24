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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Ekim 2024

24 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde güzel ve önemli aşamalar kat edebilir, sosyalliğinizle ön plana çıkabilirsiniz.

BOĞA
Son zamanlarda aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması enerjinizi yükseltebilir, geleceğe umutla bakmanıza vesile olabilir.

İKİZLER
Bugünlerde özellikle yalnız olan İkizler yalnızlıklarını gidermek açısından partner adaylarına şans vererek tanımayı denemeliler.

YENGEÇ
Bazı kusur olarak gördüğünüz ya da eksik gördüğünüz noktalarınızı iyileştirmeye gitmek sizin açınızdan verimli bir süreç doğurabilir.

ASLAN
Zamanınızı verimli geçirmeye de gönüllü olacağınız bugünlerde bir çok insan fikir ve entelektüelliğinizden faydalanmak isteyecektir.

BAŞAK
İkili ilişkilerde sabrın önemli olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.
Partneriniz bir anda sizin istediğiniz gibi olmayabilir, sabırla süreci atlatırsanız istediğinizin gerçekleşecektir.

TERAZİ
Mesleki konularda kişilerle anlaşmakta problem çekebilirsiniz ancak yine de sabırlı ve temkinli olursanız kazananın siz olacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

AKREP
İkili ilişkilerde bağlanmaktan çekineceğiniz bir evreden geçmektesiniz. Bu konuda karşınızdakini etkilemek için çok çalışmanız gerekebilir.

YAY
Yapabilirliklerinizi görmek için size cesaret verecek.
İşinizde somut adımlar atabilmek için gerekli olan şartları bugünden edinmeye başlayabilirsiniz.

OĞLAK
Aşk hayatınızda ilişkinizi daha iyi bir noktaya taşımak için atacağınız adımlar doğrultusunda kendinizi daha verimli hissedebilirsiniz.

KOVA
Duygusal konularda radikal bir aksiyon almaya henüz kendinizi hazır hissetmeyebilirsiniz.
Kendinizi derin sohbetler içerisinde bulabilirsiniz.

BALIK
Zaman içerisinde süreci daha verimli götürmek isteyebilirsiniz.
Kendinizi bugünlerde fiziksel olarak yorgun hissedeceğiniz şartlar oluşabilir.

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