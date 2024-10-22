Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Mutlu hissedebilmek adına göstereceğiniz çaba etrafınızdaki insanlardan taktir toplayacak. Herkese göstereceğiniz yüksek güler yüz çevre toplamanızı sağlayacak.

BOĞA

Sabah saatlerinde kendinizi iyi hissetmiş olarak uyansanız da iletişim odaklı problemlerden kaynaklı akşam saatlerinde biraz sinirli olmanız mümkün.

İKİZLER

Olaylara bütünsel bir çerçeveden yaklaşmak isteyerek ilerleyebilirsiniz.

Özellikle partnerinizin bugünlerde sizi pek anlamadığı hissiyatına kapılabilirsiniz.

YENGEÇ

Maddi açılımlar yaratma fırsatı bulabilir, iş konularında etrafınızdakilerden destek görebilirsiniz.

Özgüvenli hissedeceğiniz sosyal atılımlar yapmanız da mümkün.

ASLAN

Bazı konularda harekete geçip geçmemek hususunda kararsız kalabiliyorsunuz.

Yorgun hissettiğiniz şeylerle alakalı çözümler kendiliğinden gelebilir.

BAŞAK

Seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gündesiniz.

Kendinizi yetersiz hissettiğiniz için tatil size iyi gelecek ve yeni yaratıcı fikirler getirecektir.

TERAZİ

Hayatınızda genel olarak huzur ve ahengin dahil olduğu bir gün geçirebilirsiniz, az fakat öz olan dostlarınızla kuracağınız iletişim size iyi gelebilir.

AKREP

Olayların iyisi ile kötüsü ile her zaman gelişimimiz için olduğunu aklınıza bulundurun.

Olayları farklı perspektiflerden değerlendirme fırsatı yakalayacaksınız.

YAY

Kendinizi geliştirmek için uygun bir gün.

Bazı eksikleriniz eleştirilebilir, bu süreçte vereceğiniz tepkiler fazla olabilir. Dengeyi kurmanız önemli olacak.

OĞLAK

Dişil yönünüzü ön plana çıkartabilirsiniz.

Cinsiyet fark etmeksizin biraz pasifte kalabilir ya da olaylara aksiyon almadığınız bir çerçeveden bakabilirsiniz.

KOVA

Aşk ve iş hayatınızdaki olaylar sizin lehinize gelişerek ümit verecektir. Partneriniz ya da partner adayınızla ilişkiniz daha sıcak ve sağlıklı bir hal alabilir.

BALIK

Onun ilgisini kendi bünyenizde hissettiğiniz taktirde daha mutlu olacaksınız bu yüzden de bugün uyumlu bir tutum sergilemeyi tercih edebilirsiniz.