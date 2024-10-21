Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda tek bir konuya yoğun olarak odaklanmak sizler için daha karlı olacak. Kırıcı olmayacağınız bugünlerde çevreniz hep kalabalık olacak.

BOĞA

Yaptığınız eylemlerle kararlarınızı yüceltebilir, hatta gerçekleşirken yolda size destek olacak dostlar da edinebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanması için sizin elinizde olabilir.

Partnerinize karşı daha anlayışlı ve güler yüzlü olmanız gerekebilir.

YENGEÇ

Hayatınızdaki sıkıntılar farkındalıkla aşılabilir. Bu hal partneriniz için oldukça hoş karşılanarak sizi daha da sevmesine ve size daha da güvenmesine neden olabilir.

ASLAN

Karakterinize dair önemli ipuçlarını yakalamak ve uç noktalarınızı görmek mesleki kariyerinizde önünüzü açacaktır. Asla olumsuz düşünmeyin.

BAŞAK

Mesleki konularda zafer kazandığınızı hissettiren durumlar yaşayabilirsiniz.

Arkadaşlık ilişkilerinde de bir hayli önemli yollar kat edebilirsiniz.

TERAZİ

Zamanınızı kendinizi geliştirmeye ayırabilirsiniz.

Aşk hayatınızı ve ikili ilişkilerdeki süreçlerinizi iyi gözlemlemeniz gereken bir gün.

AKREP

Aşk hayatınızda olumlu bir tutum sergilemeye başlayabilirsiniz.

İkili ilişkilerde özgüvenli hissedeceğiniz ve geleceğe parlak bakabileceğiniz bir noktadasınız.

YAY

Bugünlerde sevgiliniz ya da eşinizle ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Ancak bugün ilişkinize olan tavrınızı tespit edip şifalandırmak için uygun bir zaman...

OĞLAK

Ev işleri ile ilgilenmek, şifalandırmak ya da ofis-ev tadilatlarınızı gerçekleştirmek için de uygun bir gün.

Kendinizi bu süreçte iyi bir ruh halinde hissedebileceksiniz.

KOVA

Kendiniz gibi düşünen pozitif insanlarla karşılaşarak güzel fikir alışverişlerinde bulunabilirsiniz. İletişim size çok iyi gelebilir.

BALIK

Partneri olan Balık'lar öfke patlaması ile beklenmedik problemlere yol açabilirler.

İlişkisi olmayanlar ise tanıştıkları kişilere pek şans vermek istemeyebilir.