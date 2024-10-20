Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Adaletle ilgili beklentilerinizin artık karşılanmak üzere olduğunu bilmelisiniz. Biraz daha sabır göstermeniz ve bekleyebilmeniz gerekmekte.
BOĞA
Acilen çözmeniz gereken meseleleriniz var ise çevrenizden ve ailenizden yardım alabilmek konusunda açık fikirli olmanız faydalı olacaktır.
İKİZLER
Aşk konusunda yaşadığınız olumluluklar sizi keyiflendirecek.
Özellikle eski partneri ile alakalı merakta olan İkizler haber alabilirler.
YENGEÇ
Dikkatli olduğunuz ve ağır bir şekilde hareket ettiğiniz bir dönemdesiniz.
Bazı konularda öfke patlaması yaşamamak için sessizliğinizi koruyorsunuz.
ASLAN
Geleceğinizi tasarladığınız ve planlamalarınızı yaptığınız bir gündesiniz.
Kendinizi kararsızlık içerisinde hissedebileceğiniz bir gündesiniz.
BAŞAK
Aldığınız bir takım haberler sizi oldukça rahatlatabilir. Küs olduğunuz birisi ile barışabilir, uzun zamandır görmediğiniz özlediğiniz kişileri görebilirsiniz.
TERAZİ
Enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz.
Bazı problemler hayatınızda olsa da tamamen umutsuzluğa kapılmamaya çalışın.
AKREP
Sessizliğiniz bir şeyleri elbette ki unuttuğunuz anlamına gelmiyor.
Gerçekleri ortaya çıkarma arzusu içerisinde olacağınız bir gündesiniz.
YAY
Enerjinizi dağıtmanız da hareketsiz olmak istemenize büyük etken. Enerjinizi dağıtmadan hareket etmelisiniz.
OĞLAK
Gününüzün güzel geçeceğini hissedebilirsiniz.
Maddi problemlerinizin aşıldığı bir gündesiniz. Bereketinizin arttığını hissetmek size keyif verebilir.
KOVA
Meslek arayışı içerisinde iseniz karar vermeyi ilerleyen süreçlere bırakmalısınız. Yalnız Kova'lar aşk hayatınızda karşı cinse karşı çekici geleceksiniz.
BALIK
Bugün dileklerinizin ve hayattan beklentilerinizin gerçekleşmesi için olumlu yönde adımlar atmaya başlayabilirsiniz.