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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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Tarihi 19 Ekim 2024

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19 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Dua etmek ya da yeniden başlamaya heves göstermek size iyi gelecektir. Maddi anlamda bereket ile alakalı da problemler yaşayabilirsiniz.

BOĞA
Maddi konularda hata yaptığınız noktaları görebilir, öz eleştiride bulunabilirsiniz.
Maddi hatalarınızı bilerek hareket etmeniz önemli olacak.

İKİZLER
Mesleki konularda cinsiyetçi rekabetten uzak kalarak karşı cinsle de etkileşim içinde bulunmanız yeniliğe bakabilmenize vesile olacaktır.

YENGEÇ
Durağan, karamsar ve olumsuz düşüncelerle dolu bir süreçten geçebilirsiniz. Derin düşünmenin size iyi gelmediği noktadasınız.

ASLAN
Aynı hataları tekrar yapmamak için dikkatli olmalısınız.
Bilmek ya da fark etmek tek başına yeterli olmayabilir. Dostunuzu düşmanınızı iyi belirlemelisiniz.

BAŞAK
Karşı cinsle fikir alışverişi yapmak için oldukça uygun bir gün. Size kusur gibi gelen yönlerinizle yüzleşebilir karşınızdakinden destek alabilirsiniz.

TERAZİ
Dua ettiğiniz ve maneviyatınızı yükselttiğiniz bir günde olabilirsiniz. Miras veya tazminat gibi davalarınız varsa kendinizi bu noktada yorgun hissedebilirsiniz.

AKREP
İnzivaya çekilmeli, ne istediğinize odaklanmalısınız.
Planlarınızı yerine getirmediğiniz taktirde kendi kendinizi olanla alakalı suçlama potansiyeliniz var.

YAY
Bu aralar hakkınızda karşınıza çıkabilecek çeşitli dedikodular olabilir. Bu olaylar hayatınızda radikal kararlar alabilmeniz için önemli olacak.

OĞLAK
Aile içerisinde oluşabilecek bir takım olumsuzluklar sizi tedirgin edebilir.
Çözülemez bir probleminiz yok, sadece sıkı bir planlama yeterli olacaktır.

KOVA
Aksiyon alma noktasında akıllıca ilerlemelisiniz.
Bir süredir beklediğiniz kariyer fırsatları elinize geçmek üzere.
Hayatta öğrenmeniz gereken dersleri analiz etmelisiniz.

BALIK
Maddi problemlerin de üstüne gelmesi ile beraber kendinizi zorluk içerisinde hissedebilirsiniz.
İlerleyen günlerde bu problemler çözülecektir.

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