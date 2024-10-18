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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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Tarihi 18 Ekim 2024

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18 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Mesleki konularda kendinizi dikkatli bir şekilde analiz edin. İşinizle alakalı önünüze gelebilecek en ufacık problemde hırslanabilirsiniz.

BOĞA
Evli olan Boğa'lar ev içerisindeki çatışmalara karşı dikkatli olmalılar.
Mesleki konularda da insanların sizi stresin içine çekmesine engel olun.

İKİZLER
Maddi konularda çatışmaya girmekten kaçının zira sonuçları hem siz hem de karşı taraf için ciddi olabilir. Enerjinizi başarılı olacağınız konulara verin.

YENGEÇ
Yasal konularla alakalı olan işlerinizi ilerleyen günlere ertelemenizde fayda var. Gerçekleştirmek istediğiniz bitişler için kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.

ASLAN
Sakin kalmak, sürecin geçici olduğunu bilmek ve radikal kararlar almamak ilerleyen günlerde sizler için daha verimli sonuçlar doğuracaktır.

BAŞAK
Gereğinden fazla çalışmaya yönelerek kendinizi yorma eğilimi içerisinde olabilirsiniz.
Kendiniz için daha verimli bir sonuca inanın, sakin kalın.

TERAZİ
Gerginliği derinlemesine hissedebilirsiniz.
Kendinizi aşk konularından biraz uzaklaşmış ve partnerinizle olan süreci düşünmek isterken bulabilirsiniz.

AKREP
Radikal kararlar almak, hayatınızı yenilemek isteyebilirsiniz.
Duygusal açıdan kendinizi verimli hissedeceğiniz bir noktadasınız.

YAY
Kendinizi korumaya almak ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gündesiniz.
Topraklanma, yürüyüş gibi rahatlatıcı etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz.

OĞLAK
Son zamanlarda hayatınızda bir şeylerin yolunda gitmemesi ya da tam ulaştım derken ulaşamamış olmanız sizi gergin hale getirebilir.

KOVA
Kendinizi güçlü hissedeceğiniz, bu gücünüzle başkalarına da yardımcı olup taktir toplayabileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK
Haklı olduğunuz konularda kendinizi savunmak isteyeceğiniz bir dönemdesiniz.
Zamanlama hususunda kendinizle yarışacağınız işlerinizin birikmiş olabileceği bir gün.

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