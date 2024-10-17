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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

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Tarihi 17 Ekim 2024

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17 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk konularında fikirlerinizi söylerken kırıcı olmamaya dikkat edin, ayrıca birine ilginiz varsa da dile getirmekten kaçının.

BOĞA
Bugünlerde sosyal ilişkileriniz genişlerken gerek siz, gerekse etrafınızdaki insanlar bu ilişkileri çıkara dökmek isteyebilir.

İKİZLER
Bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız ya da hayatınızda değiştirmek istediğiniz noktalarda aksiyon almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

YENGEÇ
İradeyi inat meselesine çevirmemek hususunda dengeyi bulmanız önemli. İş yerinizdekilerle tartışmaktan kaçının. Düşünerek alınmış kararları uygulayın.

ASLAN
Kendinizi zor bir durum içerisinden zekice kurtarabilmeniz gerekmekte.
İş konularında sizin önderliğinizin istendiği olay ve durumlar yaşanabilir.

BAŞAK
Nezaketinizi koruduğunuzda herhangi bir sakınca olmayacaktır.
Kendinizi daha verimli hissedebilmek için göstereceğiniz çaba sizi daha iyi yerlere taşıyabilir.

TERAZİ
Özellikle iş yerinizdeki insanların size yaptırmak istediklerine karşı uyanık ve dikkatli olun. İnsanlar size gereğinden fazla sorumluluk yükleyebilir.

AKREP
Son zamanlarda hayatınızı yeniden yapılandıracak herhangi bir konuda harekete geçme cesareti size daha da güçlü ve iradeli hissettirecektir.

YAY
İradenizin özellikle işinizde yoğun bir şekilde kullanılabileceğini göreceksiniz. Tüm güvenlik önlemlerinizi en üst düzeyde almaya çalışmalısınız.

OĞLAK
İnsanların sizi yasal olmayan konularda ikna etmeye çalışmaları da olası.
İnternet alışverişi gibi konularda dolandırılmaya karşı dikkatli olun.

KOVA
Kimse ile çıkar ilişkisine girmediğinize emin olun. Mesleki konularda ortaklık gerektiren alanlarda da bilhassa dikkat etmelisiniz.

BALIK
Sizi yapmak istemediğiniz işlerin içerisinde sokmak isteyebilir.
Görev tanımızı, misyonunuzu iyi bir şekilde ayarlayarak nezaketle hayır diyebilmelisiniz.

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