Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk konularında fikirlerinizi söylerken kırıcı olmamaya dikkat edin, ayrıca birine ilginiz varsa da dile getirmekten kaçının.

BOĞA

Bugünlerde sosyal ilişkileriniz genişlerken gerek siz, gerekse etrafınızdaki insanlar bu ilişkileri çıkara dökmek isteyebilir.

İKİZLER

Bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız ya da hayatınızda değiştirmek istediğiniz noktalarda aksiyon almak için oldukça uygun bir dönemdesiniz.

YENGEÇ

İradeyi inat meselesine çevirmemek hususunda dengeyi bulmanız önemli. İş yerinizdekilerle tartışmaktan kaçının. Düşünerek alınmış kararları uygulayın.

ASLAN

Kendinizi zor bir durum içerisinden zekice kurtarabilmeniz gerekmekte.

İş konularında sizin önderliğinizin istendiği olay ve durumlar yaşanabilir.

BAŞAK

Nezaketinizi koruduğunuzda herhangi bir sakınca olmayacaktır.

Kendinizi daha verimli hissedebilmek için göstereceğiniz çaba sizi daha iyi yerlere taşıyabilir.

TERAZİ

Özellikle iş yerinizdeki insanların size yaptırmak istediklerine karşı uyanık ve dikkatli olun. İnsanlar size gereğinden fazla sorumluluk yükleyebilir.

AKREP

Son zamanlarda hayatınızı yeniden yapılandıracak herhangi bir konuda harekete geçme cesareti size daha da güçlü ve iradeli hissettirecektir.

YAY

İradenizin özellikle işinizde yoğun bir şekilde kullanılabileceğini göreceksiniz. Tüm güvenlik önlemlerinizi en üst düzeyde almaya çalışmalısınız.

OĞLAK

İnsanların sizi yasal olmayan konularda ikna etmeye çalışmaları da olası.

İnternet alışverişi gibi konularda dolandırılmaya karşı dikkatli olun.

KOVA

Kimse ile çıkar ilişkisine girmediğinize emin olun. Mesleki konularda ortaklık gerektiren alanlarda da bilhassa dikkat etmelisiniz.

BALIK

Sizi yapmak istemediğiniz işlerin içerisinde sokmak isteyebilir.

Görev tanımızı, misyonunuzu iyi bir şekilde ayarlayarak nezaketle hayır diyebilmelisiniz.