Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Bu aralar aşk konusunda önceden planladığınız bazı durumlar bugünlerde meyvesini vermeye başlayabilir.
BOĞA
Aile ilişkilerinizde düzeltmeye gitmeniz gereken tarafları fark edebilir, bu konuda aksiyon alabilirsiniz. Desteğinizle her şey yoluna girecektir.
İKİZLER
Bugünlerde özellikle önceden gelen ve zihninizi hala meşgul eden anılar varsa bugünlerde onlara daha fazla yönelebilirsiniz.
YENGEÇ
Yaratıcılık gerektiren her türlü konuda kendinize sınırlar ya da bahaneler koymaktan vazgeçebilirseniz önünüz açılacaktır.
ASLAN
Küskünlükleri bitirme adımı atmak için de oldukça uygun bir gün olacaktır.
Zamanın çoğunu yönetmekte zorlanabilirsiniz.
BAŞAK
Kendinizi diğer insanlarla beraber oldukça verimli hissedebilir, mesleğinizi de sosyal bir hal içerisinde icra etmenin keyfine varabilirsiniz.
TERAZİ
Yapmanız gereken işlere geç kalabilirsiniz.
Hiçbir işinizi küçük görmemeye çalışın. Üst üste gelen güzel haberler kontrolünüzü kaybetmenize neden olmamalı.
AKREP
Bugünlerde aldığınız kararlar sağlıklı olmayabilir, yarın değiştirmek isteyebilirsiniz.
Bu yüzden özellikle mesleki konularda radikal kararlar almaktan kaçının.
YAY
Duygusal açıdan kendinizi her ne kadar verimli hissetseniz de fazla düşünmek, hareket almak noktasında size engel teşkil edebiliyor.
OĞLAK
İmkanınız varsa küçük bir tatil size iyi gelip enerjinizi dengeleyecektir. Kendinizle vakit geçirmek ve kendinizi anlamaya çalışmak için uygun bir gün.
KOVA
Son zamanlarda aklınızı dağınık hissedebilirsiniz.
Çalışmak istemeyebilir, günü sosyal geçirmek isteyebilirsiniz.
Kendinize biraz zaman tanıyın.
BALIK
Hareketli ve enerjik hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sağlıklı düşünme ve aksiyon almak için uygun bir gün. Kişisel gelişime de yönelebilirsiniz.