Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün sizler için pek kolay olmayabilir.

Kendinizi kendi derinliklerinize dalmak isterken yolda engeller içerisinde bulabilirsiniz.

BOĞA

Zamanlama bakımından bugünlerde sıralı veya düzenli olmayan fakat tam zamanında olan anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER

Kariyer bağlamında hedeflerinizi gerçekleştirmek için olaylara daha geniş çerçeveden bakmanız ve farklı yollar da olduğunu keşfetmeniz gerekebilir.

YENGEÇ

Bugünlerde sizden yardım ya da destek talep eden sevdikleriniz ya da başka insanlar olacaktır.

Çevrenize destek konusunda oldukça bonkörsünüz.

ASLAN

Bir yere yetişemeyeceğinizi düşünürken son saniyede yetişebilir ya da işinizi yaparken farklı anlamlı pozitif olay ve durumlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde öğrenme hakkınızın dahi kısıtlandığını hissedebilirsiniz.

Sakin bir şekilde sorunu halledin.

Yüksek enerjiniz çevreniz için efektif olacak.

TERAZİ

Çevrenizle olan ilişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Partnerinizden de gelebilecek bir problem gergin hissetmenize sebep olabilir.

AKREP

Zaman içerisinde liner bir yol olmadığını görmek sizi rahatlatacak hem de bolluk bereket içerisinde hissettirecektir.

Kendinizi güvenceleme ihtiyacını minimuma indirmelisiniz.

YAY

Sağ duyulu davranmak aynı yardım ve desteğin size kat be kat gelmesine vesile olacağı için sağlıklı düşünmekte fayda var.

OĞLAK

Etrafınızdaki insanların iyi ya da kötü davranışlarını, niyetlerini sezmek için sezgilerinizi kullanırsanız kariyer bağlamında sağlıklı planlama yapabilirsiniz.

KOVA

Mantığınızın sesini duyduğunuz kadar kalbinizin de sesini duymanız gereken bir günde olabilirsiniz. Olayları iyi süzüp öyle karar vermelisiniz.

BALIK

Hemen strese girmek yerine çevrenizdeki kişilerin aslında size ne söylemeye çalıştıklarına odaklanarak onları anlamaya çalışın.