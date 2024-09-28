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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 28 Eylül 2024

28 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün sizler için pek kolay olmayabilir.
Kendinizi kendi derinliklerinize dalmak isterken yolda engeller içerisinde bulabilirsiniz.

BOĞA
Zamanlama bakımından bugünlerde sıralı veya düzenli olmayan fakat tam zamanında olan anlamlı tesadüfler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER
Kariyer bağlamında hedeflerinizi gerçekleştirmek için olaylara daha geniş çerçeveden bakmanız ve farklı yollar da olduğunu keşfetmeniz gerekebilir.

YENGEÇ
Bugünlerde sizden yardım ya da destek talep eden sevdikleriniz ya da başka insanlar olacaktır.
Çevrenize destek konusunda oldukça bonkörsünüz.

ASLAN
Bir yere yetişemeyeceğinizi düşünürken son saniyede yetişebilir ya da işinizi yaparken farklı anlamlı pozitif olay ve durumlarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK
Bugünlerde öğrenme hakkınızın dahi kısıtlandığını hissedebilirsiniz.
Sakin bir şekilde sorunu halledin.
Yüksek enerjiniz çevreniz için efektif olacak.

TERAZİ
Çevrenizle olan ilişkilerinizde kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Partnerinizden de gelebilecek bir problem gergin hissetmenize sebep olabilir.

AKREP
Zaman içerisinde liner bir yol olmadığını görmek sizi rahatlatacak hem de bolluk bereket içerisinde hissettirecektir.
Kendinizi güvenceleme ihtiyacını minimuma indirmelisiniz.

YAY
Sağ duyulu davranmak aynı yardım ve desteğin size kat be kat gelmesine vesile olacağı için sağlıklı düşünmekte fayda var.

OĞLAK
Etrafınızdaki insanların iyi ya da kötü davranışlarını, niyetlerini sezmek için sezgilerinizi kullanırsanız kariyer bağlamında sağlıklı planlama yapabilirsiniz.

KOVA
Mantığınızın sesini duyduğunuz kadar kalbinizin de sesini duymanız gereken bir günde olabilirsiniz. Olayları iyi süzüp öyle karar vermelisiniz.

BALIK
Hemen strese girmek yerine çevrenizdeki kişilerin aslında size ne söylemeye çalıştıklarına odaklanarak onları anlamaya çalışın.

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