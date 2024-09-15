Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Gün içerisinde göstereceğiniz çaba ya da efora değecektir. Eğitim, mesleki ya da ikili ilişkilerde olsun bugün evrensel olarak fazlaca zorlanabilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda istikrarlı bir gidişat istiyorsanız öncelikle mevcut problemleri kabul etmeli ve düzeltmek için aksiyon almalısınız.

İKİZLER

Aşk hayatınızda belirgin bir çaba göstermediğiniz ve dinlenmeyi hedeflediğiniz bir dönemdesiniz. İç ışığınızın artacağı bir süreçten geçiyorsunuz.

YENGEÇ

Bu aralar dönemsel olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz ancak sizi üzecek ya da telaşe ettirecek ciddi bir durum olmayacak.

ASLAN

İletişim konularında şanslı olacak ve bir şeyleri çabalarınız ile düzeltebileceksiniz.

Evinizde değiştirmek istediğiniz alanlarla ilgilenmek için oldukça uygun bir gün.

BAŞAK

Kendinizi duygusal hissedebilir ve herkese yardım etmek isteyebilirsiniz.

Kendinizle yarıştığınız konularda iç potansiyelinizi görmeye biraz daha yaklaşabilirsiniz.

TERAZİ

Dinlenmek ve dinlenirken öğrenmek için uygun bir süreçte olacaksınız. Aşk konusunda ne istediğinizden tam olarak emin olamamak sizleri biraz da olsa zorlayabilir.

AKREP

Bu aralar hayatı çocuksu bir coşkuyla karşılamak için bir an da olsa dinlenmeye ya da pasif zaman geçirmeye ihtiyacınız olabilir.

YAY

Uzun zamandır gösterdiğiniz çaba ve emeklere istinaden artık başkalarının sizler için bir şeyler yapmasını istiyorsunuz.

OĞLAK

Gün içerisinde enerjinizi düşürecek mayhoş haberlerle çok fazla alakalı alacaksınız..

Tamamen geçici olduğunu bilin içiniz rahat olsun.

KOVA

Mevsimsel geçiş sürecinde Toprak grubu olarak adapte olmakta problem yaşayabilirsiniz ya da yer yer içinize kötü bir şey olacakmış gibi bir his gelebilir.

BALIK

Sorumluluklarınızı bir süre de olsa kenara bırakmak isteyebilirsiniz.

Bu konuda haklı da olabilirsiniz.

Sevginiz dışarıya ve sizi seven insanlara da yansıyacak.