Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Bugünlerde aksiyon almak yerine karar almaya çalışmanız daha iyi olacaktır.
Masa başı planlama, mail gibi işleriniz sorunsuz ilerleyecektir.
BOĞA
Söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir ve insanlar sizinle münakaşa etmek isteyebilirler.
İtibarınızı sarsmamak için bu ortamlardan hemen uzaklaşmaya çalışın.
İKİZLER
Sosyal ilişkilerinizde başarılı olacağınız bir gündesiniz ancak yine de etrafınızdaki insanların söylediklerini ya da yaptıklarını kişisel algılama eğiliminiz olabilir.
YENGEÇ
Bugünlerde kendinizi ve ne istediğinizi net bir şekilde bildiğiniz ve almak için aktif çaba gösterdiğiniz bir gün olabilir sizin açınızdan.
ASLAN
Kendinizi sosyal ortamlarda ifade ederken dikkatli olmalısınız.
Aşırı titreşimi yüksek ve hareketli bir yapınız olduğu için bugünlerde kazalara açık olabilirsiniz.
BAŞAK
Kariyerinizde sekteye uğrayabilir tıkanmış noktaları açmakta problem çekebilirsiniz.
İşinizde münakaşadan kaçınmalısınız.
TERAZİ
İnsanlarla bilhassa da pozitif insanlarla bir arada bulunmak enerjinizi yükseltecek ve günün özellikle öğleden sonraki kısmını beklediğinizden enerjik geçirebileceksiniz.
AKREP
Hırslanma ihtimaline karşı dikkatli olmanız gerekiyor, eğer hayatınızda hırs yerine azim olursa daha rahat ve önünüzü açacak hamleler yapabilirsiniz.
YAY
Son zamanlarda duygusal konularda daha temkinli adımlar atmanızda fayda var. Her şeyi kişisel algılamamaya çalışmalısınız.
OĞLAK
Aşk hayatınızda olumlu sonuçlar doğurması açısından iş sesinize kulak verin aynı zamanda partnerinizi dinlemeye ve anlamaya çalışın.
KOVA
Zamanın sizin açınızdan çok verimli kullanıldığı bir gün olabilir.
Eş zamanlılıklar, anlamlı ve güzel tesadüfler de yaşayabilirsiniz.
BALIK
Sıkıntılarınızı unutacak hem maddi hem de duygusal isteklerinizin ön plana çıkabileceği bir gündesiniz. Keyfiniz yerinde olacak.