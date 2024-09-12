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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 12 Eylül 2024

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12 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün hiç üşengeç hissetmeyeceğiniz için uzun zamandır sürüncemede kalan ve gerçekleşmesi gereken işlerinizi de halledebilirsiniz.

BOĞA
Motivasyonunuzun yükseldiği bugünlerde işte güvencenizi garantileyecek yeni haberler alarak daha da keyiflenebilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde sırlarınızı ve ideallerinizi kötüye kullanmaya çalışabilirler.
Özellikle sizi araştıran rakip ve üstleriniz olabilir.

YENGEÇ
İşlerinizin yetiştiğini görmek ve enerjinizi çok fazla harcamak zorunda kalmamanız hali sizi gelecek günlere motive edebilir.

ASLAN
İşinizde herhangi bir problem olmadığını görmek, var olduğunu sandığınız problem ve kuruntuların gitmesi zihin ve ruhunuzu epey rahatlatacak.

BAŞAK
Spor ya da herhangi hareket gerektiren aktiviteyi gerçekleştirmeniz için uygun bir gün, Maddi olarak bereketiniz artacak.

TERAZİ
Maddi açıdan bolluk içerisinde olsanız da partner ya da ailenizdeki kişilerin baskıları onlarla iletişiminizi yeniden sorgulamanıza neden olabilir.

AKREP
Duygusal olarak güzel gelişmeler yaşayacak olsanız da kendinizi çok kaptırmamaya çalışın. Bu süreçte kırıcı olmamaya dikkat etmelisiniz.

YAY
Zamanlama açısından şanslı olabilirsiniz. Güler yüzlü ancak temkinli kalmaya özen gösterin. Kendinizi koruma altında tutmaya çalışın.

OĞLAK
Duygusal açıdan umduğunuzu bulamamak moralinizi bozsa da bu sürecin geçici olduğunu bilin ve ani karar almamaya özen gösterin.

KOVA
Beklediğiniz terfi haberi ya da maddiyatınızı ilgilendiren iş bağlantılı haberler gelmeyebilir, bu durum gerginlik yaşamanıza sebep olabilir.

BALIK
Güvence istediğiniz konularda sınanabilirsiniz.
Özellikle bir ilişki içerisinde ciddiyet beklerken umduğunuzu bulamayabilirsiniz.

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