Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün hiç üşengeç hissetmeyeceğiniz için uzun zamandır sürüncemede kalan ve gerçekleşmesi gereken işlerinizi de halledebilirsiniz.

BOĞA

Motivasyonunuzun yükseldiği bugünlerde işte güvencenizi garantileyecek yeni haberler alarak daha da keyiflenebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde sırlarınızı ve ideallerinizi kötüye kullanmaya çalışabilirler.

Özellikle sizi araştıran rakip ve üstleriniz olabilir.

YENGEÇ

İşlerinizin yetiştiğini görmek ve enerjinizi çok fazla harcamak zorunda kalmamanız hali sizi gelecek günlere motive edebilir.

ASLAN

İşinizde herhangi bir problem olmadığını görmek, var olduğunu sandığınız problem ve kuruntuların gitmesi zihin ve ruhunuzu epey rahatlatacak.

BAŞAK

Spor ya da herhangi hareket gerektiren aktiviteyi gerçekleştirmeniz için uygun bir gün, Maddi olarak bereketiniz artacak.

TERAZİ

Maddi açıdan bolluk içerisinde olsanız da partner ya da ailenizdeki kişilerin baskıları onlarla iletişiminizi yeniden sorgulamanıza neden olabilir.

AKREP

Duygusal olarak güzel gelişmeler yaşayacak olsanız da kendinizi çok kaptırmamaya çalışın. Bu süreçte kırıcı olmamaya dikkat etmelisiniz.

YAY

Zamanlama açısından şanslı olabilirsiniz. Güler yüzlü ancak temkinli kalmaya özen gösterin. Kendinizi koruma altında tutmaya çalışın.

OĞLAK

Duygusal açıdan umduğunuzu bulamamak moralinizi bozsa da bu sürecin geçici olduğunu bilin ve ani karar almamaya özen gösterin.

KOVA

Beklediğiniz terfi haberi ya da maddiyatınızı ilgilendiren iş bağlantılı haberler gelmeyebilir, bu durum gerginlik yaşamanıza sebep olabilir.

BALIK

Güvence istediğiniz konularda sınanabilirsiniz.

Özellikle bir ilişki içerisinde ciddiyet beklerken umduğunuzu bulamayabilirsiniz.