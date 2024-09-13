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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 13 Eylül 2024

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13 Eylül günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi kısıtlanmış ve daralmış hissedebileceğiniz bir gündesiniz.
Duygusal açıdan isteklerinizin karşılandığı bir gün olabilir.

BOĞA
Son zamanlarda duygusal konularda umduğunuzu bulamayabilirsiniz.
Özellikle partnerinizle aranızda iletişimsel problemler olabilir.

İKİZLER
Kendinizi enerjik hatta hafif sinirli hissedebilirsiniz. Bu süreçte başkaları ile münakaşaya girmek yerine spor yaparak zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

YENGEÇ
Kariyer konusunda planlamalarınızı bir dönem ertelemeniz gerekebilir.
İsteklerinizin hızlı gerçekleşmemesi üzerinizde gerginlik yaratabilir.

ASLAN
Sabırlı ve günü mümkün olduğunca ani kararlar almadan geçirin. Düşünmek, yalnız vakit geçirmek ya da evinizle ilgilenmek için uygun bir gün. Huzurlu kalın.

BAŞAK
Canınız sıkılabilir sıkılganlığınızı alışverişle atmak isterken abartılı harcama yapabilirsiniz. Maddi planlama yapmalısınız.

TERAZİ
Sağlık alanında dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
Aşk konusunda partnerinizle anlaşmazlık yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz.

AKREP
Bugünlerde aile ilişkilerinizin zarar görmemesi için eleştirel olmaktan kaçının.
Zamanınızı kişisel gelişimle değerlendirmenizde fayda var.

YAY
Bu aralar spor yaparken de mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışın, ani hareketten kaçının. Sağlığınızı ön planda tutmalısınız.

OĞLAK
Son zamanlarda sosyal çevrenizin artacağı ve yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz bir günde olsanız da her şeyi sakince yapmaya çalışın.

KOVA
Bu aralar dikkatli olmanız ilerleyen günlerde maddi darlık çekmenizi önleyecektir. Gelir gider hesabı yapmak için uygun bir gün olabilir.

BALIK
Gökyüzündeki zorlu görünüm sizleri de duygusal konularda etkileyebilir. Kariyer açısından nispeten daha şanslı ve isteklerini daha kolay gündeme getirebilirsiniz.

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