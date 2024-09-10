Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda hayatınızla ilgili kararlar almak ve istikrar gerektiren konuları götürmek için oldukça uygun bir gün.

Disiplinli olmak zorundasınız.

BOĞA

Duygusal açıdan eksik hissettiğiniz konularda olumlu haberler alabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi daha tamamlanmış ve başkalarına daha az bağımlı hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda konuşmanız gereken eksik kalmış konuları tamamladığınız bir günde olabilirsiniz.

Ayrıca nedensiz sıkılganlık hali de hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Son zamanlarda etrafınızda sizin kariyer geleceğinizi de planlayıp tasarlayan kişiler açısından iyi gelecek açılımlar yapabilirsiniz.

ASLAN

Küslükleri bitirmek, affetmek ya da af dilemek için de verimli bir gün olacak. Hayatınıza dair bazı çelişkilerin bittiğini görmek sizi epey rahatlatabilir.

BAŞAK

Bu aralar zaman içerisinde size uzmanlık getiren tecrübelerinizle mesleki kariyerinizi harmanlayarak ortaya güzel bir iş çıkartabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi duygusal olarak hazır olmadığınız konularla ilgilenirken bulabilirsiniz.

Kalıcı çözüm için ilişkinizin daha ciddiye gitmesi gerekebilir.

AKREP

Bu aralar orta tempolu egzersizler size iyi gelecektir ayrıca kendinizi maddi anlamda da daha bereketli ve rahat hissedeceksiniz.

YAY

Maddi anlamda lüks harcamalar yapabilmek için elinize imkan geçecek hem günün akşam saatlerini hem de paranızı kendinize ayırabileceksiniz.

OĞLAK

Kariyer konusunda uyumlu olduğunuzu görmek size oldukça iyi gelebilir. Aşk hayatınızdaki bazı gelişmeler pek hoşunuza gitmese de ustalıkla üstesinden gelebilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde zamanınızı aileniz ve çevreniz yerine entelektüel konulara da harcamanız mümkün. Kendinizle de ilgilenme fırsatınız olacak.

BALIK

Son zamanlardaki bu her şeyi boşvermiş hallerinizin geçici olduğunu bilin.

Aktiflik kafa karışıklığı getirebilir ancak iyi de gelecek.