Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Özellikle sözel konularda başarılarınızın artması ve yetenekleriniİ sergileyebilme potansiyeliniz herkesçe görülecek.
BOĞA
Fiziksel olarak hızlı olabilir yine manevi konularda da hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz.
Bu halinize aileniz ve sevdikleriniz tam olarak yetişemediklerini hissedebilirler.
İKİZLER
Aşk hayatınızda partnerinizle etkinlik içerisinde olmak isteyebilirsiniz.
Birlikte bir yerlere gitmek ya da fikir alış verişinde bulunmak size iyi gelebilir.
YENGEÇ
Bugünlerde özellikle maddi istekleriniz gerçekleşirken evrenin desteğini aldığınızı görmek sizi epey rahatlatabilir.
Sorunsuz bir dönemdesiniz.
ASLAN
Duygusal açıdan partnerinizi anlamaya çaba gösterseniz de beklediğinizi anlamayabilirsin. Aile ilişkilerinde ise farkında olmadan söylediğiniz sözler kırıcı olabilir.
BAŞAK
Eğitim konularında başarısız olduğunuz noktaları görerek aydınlattığınız taktirde başarı ile ilerleyebileceksiniz. Taktirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz.
TERAZİ
Aşk hayatınızda yapacağınız başarılı açılımlar partnerinizin hoşuna giderek size daha çok ilgi duymasına vesile olabilir, bugün ilgi odağı olabilirsiniz.
AKREP
Bugünlerde kendinizi oldukça bereketli hissedebilirsiniz.
Duygusal açıdan partnerinizle ufak tefek kıskançlık anlaşmazlıkları yaşayabilirsiniz.
YAY
İş konularında her ne kadar otorite konumunda olmak isteseniz de bir şeylerin zamanı olduğunu bilip sabır göstermeniz gerekmekte.
OĞLAK
Sosyal ortamlarda hemen kendinizi belli edebilirsiniz.
Duygusal açıdan partneriniz gösterdiğiniz ilgi ile bağlı olarak kendinizi daha da iyi hissedebilirsiniz.
KOVA
Flört aşamasında ilişkisi devam eden Kova'lar başarılı ilişki sürdürerek daha mutlu olabilirler.
Duygusal isteklerinizi bir süredir baskılıyordunuz.
BALIK
Sosyal olacağınız bugünlerde partneriniz beklemediğiniz ani ve sert tepkiler verebilir. Bu duruma şaşırabilirsiniz.