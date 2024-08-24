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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Ağustos 2024

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24 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda kendinizi bir koşuşturma içerisinde hissedebilir ve günün size yetmediğini düşünebilirsiniz.

BOĞA
Güven arayışınızı aşırı kontrolcülüğe çevirmemeye dikkat edin.
Duygusal açıdan sevdiklerinizden ilgi göreceksiniz.

İKİZLER
Duygusal konularda çevrenizdeki etkileşimin bir parçası olmak isteyebilirsiniz.
Ailevi ilişkilerinizde aile etkinliklerinin bir parçası olmak size iyi gelebilir.

YENGEÇ
Özellikle mesleki konularda fikir danıştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var. Maddi kararlara dikkat edin. zararlı çıkabilirsiniz.

ASLAN
Duygularınızın ve titreşiminizin yoğunluğu artacak ancak güven arayışı içerisinde olabilirsiniz. Bilhassa aşk konusunda temkinli olun.

BAŞAK
Aile ilişkilerinizde karar almak noktasında başarılı olabilirsiniz. Sorunlarınızın çözülebilir olduğunu görerek akşam saatlerinde rahatlayabilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi olumlu hissettiğiniz bugünlerde aşk hayatınızdaki gelişmeleri daha hızlı kendinize çekebilirsiniz.
Maddi ve manevi fırsatlar ayağınıza kadar gelecektir.

AKREP
Daha olumlu düşünmeyi hayatınızın bir parçası haline getirebilirseniz mesleki yükselme de söz konusu.

YAY
Duygusal açıdan kendinizi yeterli hissetmediğiniz durumlarla yüzleşmeniz gerekebilirsiniz. İkili ilişkide tartışmalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK
Maddi konularda çevrenizden destek görebilirsiniz ayrıca çevrenizin başarılarınızda da payı olabilir. Sağlığınız konusunda endişeye yer yok.

KOVA
Bugünlerde yükselme ve kariyer odaklı konularda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Kendinizi geliştirme konularında başarılı olacağınız.

BALIK
Bugünlerde kutlama yapabileceğiniz olay ve durumlar yaşanabilir.
Manevi konulara yönelebilirsiniz ve inancınız güçlenebilir.

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