Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda kendinizi bir koşuşturma içerisinde hissedebilir ve günün size yetmediğini düşünebilirsiniz.

BOĞA

Güven arayışınızı aşırı kontrolcülüğe çevirmemeye dikkat edin.

Duygusal açıdan sevdiklerinizden ilgi göreceksiniz.

İKİZLER

Duygusal konularda çevrenizdeki etkileşimin bir parçası olmak isteyebilirsiniz.

Ailevi ilişkilerinizde aile etkinliklerinin bir parçası olmak size iyi gelebilir.

YENGEÇ

Özellikle mesleki konularda fikir danıştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var. Maddi kararlara dikkat edin. zararlı çıkabilirsiniz.

ASLAN

Duygularınızın ve titreşiminizin yoğunluğu artacak ancak güven arayışı içerisinde olabilirsiniz. Bilhassa aşk konusunda temkinli olun.

BAŞAK

Aile ilişkilerinizde karar almak noktasında başarılı olabilirsiniz. Sorunlarınızın çözülebilir olduğunu görerek akşam saatlerinde rahatlayabilirsiniz.

TERAZİ

Kendinizi olumlu hissettiğiniz bugünlerde aşk hayatınızdaki gelişmeleri daha hızlı kendinize çekebilirsiniz.

Maddi ve manevi fırsatlar ayağınıza kadar gelecektir.

AKREP

Daha olumlu düşünmeyi hayatınızın bir parçası haline getirebilirseniz mesleki yükselme de söz konusu.

YAY

Duygusal açıdan kendinizi yeterli hissetmediğiniz durumlarla yüzleşmeniz gerekebilirsiniz. İkili ilişkide tartışmalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK

Maddi konularda çevrenizden destek görebilirsiniz ayrıca çevrenizin başarılarınızda da payı olabilir. Sağlığınız konusunda endişeye yer yok.

KOVA

Bugünlerde yükselme ve kariyer odaklı konularda karşınıza yeni fırsatlar çıkabilir. Kendinizi geliştirme konularında başarılı olacağınız.

BALIK

Bugünlerde kutlama yapabileceğiniz olay ve durumlar yaşanabilir.

Manevi konulara yönelebilirsiniz ve inancınız güçlenebilir.