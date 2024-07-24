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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Temmuz 2024

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24 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar sezgilerinizin yükselmesi ile beraber söylediklerinizin daha hızlı gerçekleşeceği bir dönemdesiniz.

BOĞA
Duygusal konularda kendinizi keşfedip ne istediğinizi bildikçe partnerinizle olan ilişkiniz de daha güzel ve verimli bir seviyeye ulaşacak.

İKİZLER
Mesleki konularda etrafınızdaki kişilerle ters düşebileceğiniz bir gündesiniz bu yüzden aksiyon almak yerine geri çekilip gözlemci olmanız gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ
Kişisel gelişim için uygun bir gündesiniz. Bir eğitime başlamak ya da bir konuda kendinizi geliştirmek için uygun bir gün.

ASLAN
Yalnız zaman geçirmekten çekinseniz de düşünmek için zaman ayırmalısınız.
İçsel olgunluğunuz ile kendinize zaman ayırıp bunu çözümlemeniz gerekmekte.

BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızda başarılı olacağınız bir gündesiniz. Daha olumlu bir tutum sergilemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekmekte.

TERAZİ
Kendinizi bir topluluk içerisinde ayırmak ya da bir topluluğu yönlendirmek odaklı meslek gruplarında çalışan Terazi'ler ekstra başarı elde edebilirler.

AKREP
Gözlemlemek ve kendinizi geliştirmek için uygun bir gün.
Zaman içerisinde daha olgun ve daha birikimli bir mesleki temel elde edebileceksiniz.

YAY
Herhangi bir konuda gerekli kaynağı da sağlayabileceksiniz.
Uyumlu olduğunuzda herkesle geçinebileceğiniz bir zaman, ayrıca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

OĞLAK
Enerjinizin yükselmesi size iyi gelecek ve yeni projelere cesaret ile adım atabileceksiniz.
Paranızı doğru yere harcamak, daha ihtiyaç odaklı olmanızı sağlayacak.

KOVA
Kendinizi enerjik hissedeceğiniz bu dönemde isteklerinize gücünüz yetecek. Etrafınıza enerji verecek ve bilgi alış verişinde bulunacaksınız.

BALIK
Kendinizi geçtiğimiz günlere oranla daha mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Maddi konularda temkinli olmak, sizi daha başarılı bir hale getirecek.

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