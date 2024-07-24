Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar sezgilerinizin yükselmesi ile beraber söylediklerinizin daha hızlı gerçekleşeceği bir dönemdesiniz.

BOĞA

Duygusal konularda kendinizi keşfedip ne istediğinizi bildikçe partnerinizle olan ilişkiniz de daha güzel ve verimli bir seviyeye ulaşacak.

İKİZLER

Mesleki konularda etrafınızdaki kişilerle ters düşebileceğiniz bir gündesiniz bu yüzden aksiyon almak yerine geri çekilip gözlemci olmanız gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ

Kişisel gelişim için uygun bir gündesiniz. Bir eğitime başlamak ya da bir konuda kendinizi geliştirmek için uygun bir gün.

ASLAN

Yalnız zaman geçirmekten çekinseniz de düşünmek için zaman ayırmalısınız.

İçsel olgunluğunuz ile kendinize zaman ayırıp bunu çözümlemeniz gerekmekte.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızda başarılı olacağınız bir gündesiniz. Daha olumlu bir tutum sergilemeyi alışkanlık haline getirmeniz gerekmekte.

TERAZİ

Kendinizi bir topluluk içerisinde ayırmak ya da bir topluluğu yönlendirmek odaklı meslek gruplarında çalışan Terazi'ler ekstra başarı elde edebilirler.

AKREP

Gözlemlemek ve kendinizi geliştirmek için uygun bir gün.

Zaman içerisinde daha olgun ve daha birikimli bir mesleki temel elde edebileceksiniz.

YAY

Herhangi bir konuda gerekli kaynağı da sağlayabileceksiniz.

Uyumlu olduğunuzda herkesle geçinebileceğiniz bir zaman, ayrıca yeni arkadaşlar edinebilirsiniz.

OĞLAK

Enerjinizin yükselmesi size iyi gelecek ve yeni projelere cesaret ile adım atabileceksiniz.

Paranızı doğru yere harcamak, daha ihtiyaç odaklı olmanızı sağlayacak.

KOVA

Kendinizi enerjik hissedeceğiniz bu dönemde isteklerinize gücünüz yetecek. Etrafınıza enerji verecek ve bilgi alış verişinde bulunacaksınız.

BALIK

Kendinizi geçtiğimiz günlere oranla daha mutlu hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Maddi konularda temkinli olmak, sizi daha başarılı bir hale getirecek.