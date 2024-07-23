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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 23 Temmuz 2024

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23 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Alacağınız bazı haberler sizleri epey rahatlatabilir ayrıca ilişkisi ciddi yönde evrilen Koç'lar evlilik düşüncesi ile hayatlarını yenilik ile taçlandırabilirler.

BOĞA
Bugünlerde yaşadığınız süreci umutsuzlukla geçirmek yerine istediğiniz herhangi bir alanda uzmanlaşmaya yönelebilirsiniz.

İKİZLER
Bir noktaya kadar başarı için gerekli olsa da fazlaca hırslı olmak hayatı yaşamanızda önünüzde engel teşkil edebilir.
Yaşamı kaçırmayın.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda kendinizi daha çekici göreceğiniz ve kendi kendinizin iyi yönlerini keşfederek taktir edeceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN
Son birkaç gün içerisinde yaşadığınız sorun ve umutsuzluk geçici olarak hayatınızda olduğu için çıkacak ve eski ruh neşenize döneceksiniz.

BAŞAK
Zekanız ve tecrübeleriniz ile devlet işlerindeki problemlerinizi çözebileceksiniz. Bu yüzden tam bir özgüven kendinizi ifade etme noktasında size iyi gelecek.

TERAZİ
Kendinizi kötü olan ihtimalin de bilincinde tutun ancak iyiyi her zaman umun ve arayın. Özellikle yasal işlerinizde sakinlik başarı için önemli.

AKREP
Son zamanlarda Duygusal açıdan kendinizi anlamak ve sevmek başka insanların da sizi anlamasına ve sevmesine yardım edecektir.

YAY
Karamsar bir ruh haline girmeye uygun bir gündesiniz. Şartlarınızı olduğundan da kötü görmenize neden olacak bu ruh halinden çıkmanız önemli olacak.

OĞLAK
Bugünlerde bir konuda uzmanlaşabilmek için öncelikle o konuda öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu bilmeniz çok önemli.

KOVA
Ben biliyorumculuk alıma kapalı bir tutumdur. Bu durum gelişiminizin önündeki en büyük engel olacaktır. Çevrenize kulak vermek size iyi gelecek.

BALIK
Bugünlerde etrafınızdaki insanlara karşı ben bilirimci bir tutum sergileyebilir, kimseyi dinlememek isteyebilirsiniz.

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