Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Alacağınız bazı haberler sizleri epey rahatlatabilir ayrıca ilişkisi ciddi yönde evrilen Koç'lar evlilik düşüncesi ile hayatlarını yenilik ile taçlandırabilirler.

BOĞA

Bugünlerde yaşadığınız süreci umutsuzlukla geçirmek yerine istediğiniz herhangi bir alanda uzmanlaşmaya yönelebilirsiniz.

İKİZLER

Bir noktaya kadar başarı için gerekli olsa da fazlaca hırslı olmak hayatı yaşamanızda önünüzde engel teşkil edebilir.

Yaşamı kaçırmayın.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda kendinizi daha çekici göreceğiniz ve kendi kendinizin iyi yönlerini keşfederek taktir edeceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Son birkaç gün içerisinde yaşadığınız sorun ve umutsuzluk geçici olarak hayatınızda olduğu için çıkacak ve eski ruh neşenize döneceksiniz.

BAŞAK

Zekanız ve tecrübeleriniz ile devlet işlerindeki problemlerinizi çözebileceksiniz. Bu yüzden tam bir özgüven kendinizi ifade etme noktasında size iyi gelecek.

TERAZİ

Kendinizi kötü olan ihtimalin de bilincinde tutun ancak iyiyi her zaman umun ve arayın. Özellikle yasal işlerinizde sakinlik başarı için önemli.

AKREP

Son zamanlarda Duygusal açıdan kendinizi anlamak ve sevmek başka insanların da sizi anlamasına ve sevmesine yardım edecektir.

YAY

Karamsar bir ruh haline girmeye uygun bir gündesiniz. Şartlarınızı olduğundan da kötü görmenize neden olacak bu ruh halinden çıkmanız önemli olacak.

OĞLAK

Bugünlerde bir konuda uzmanlaşabilmek için öncelikle o konuda öğrenmeniz gereken şeyler olduğunu bilmeniz çok önemli.

KOVA

Ben biliyorumculuk alıma kapalı bir tutumdur. Bu durum gelişiminizin önündeki en büyük engel olacaktır. Çevrenize kulak vermek size iyi gelecek.

BALIK

Bugünlerde etrafınızdaki insanlara karşı ben bilirimci bir tutum sergileyebilir, kimseyi dinlememek isteyebilirsiniz.