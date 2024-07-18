Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Karar alırken düşünmeniz gereken bir zamandasınız.
İş odaklı konularda eleştirel olmayın ve direkt sizi hedef göstermeyen konulardan uzak kalın.
BOĞA
Bugünlerde özellikle aşk ilişkiler, güzellik ve estetik, düzenleme gibi meselelerde karmaşık bir dönem geçirebilirsiniz.
İKİZLER
Aşk hayatınızda neşeli ve sevdi dolu olduğunuz bir gündesiniz aynı zamanda iş hayatınızda da enerjiniz artış göstermekte.
YENGEÇ
Hayatınızda temkinli olduğunuz ve ayaklarınızın yere daha sağlam bastığı bir dönemdesiniz. İşte verimli ve kazandırıcı bir tutum sergileyeceksiniz.
ASLAN
Düzenleyip toparlayamadığınız işler sonrasında size stres olarak dönebilir bu dönemde dikkatli olmalı ve fazla aksiyon almamalısınız.
BAŞAK
Hayırlı olduğunu sezgilerinizi le anlayabiliyor ve mantığınız ile de bu konunun içinden kolaylıkla çıkabiliyorsunuz.
TERAZİ
Bugünlerde kendinizi gergin hissedebilirsiniz.
Bir süre sonra sakinleşerek kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz.
AKREP
Etrafınızdaki insanların sizin yüksek enerjinize uyum sağlayabilmesi durumunu anlayışla karşılamanız gerekiyor.
YAY
İsteklerinizi hayalperest ve uçuk şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli planlar ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz.
OĞLAK
Eksiklerinizi değiştirme ve dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da kendi suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.
KOVA
İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir. Daha verimli olan bu haliniz sizinle birlikte çalışan kişilerin de dikkatini çekecek.
BALIK
Aşk ilişkilerinizde tutumunuz verimli olacak olsa da partnerinizden aynı oranda dönüş alamamak sizi şüpheye düşürebilir.