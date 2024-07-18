SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 18 Temmuz günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 18 Temmuz 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

18 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Karar alırken düşünmeniz gereken bir zamandasınız.
İş odaklı konularda eleştirel olmayın ve direkt sizi hedef göstermeyen konulardan uzak kalın.

BOĞA
Bugünlerde özellikle aşk ilişkiler, güzellik ve estetik, düzenleme gibi meselelerde karmaşık bir dönem geçirebilirsiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda neşeli ve sevdi dolu olduğunuz bir gündesiniz aynı zamanda iş hayatınızda da enerjiniz artış göstermekte.

YENGEÇ
Hayatınızda temkinli olduğunuz ve ayaklarınızın yere daha sağlam bastığı bir dönemdesiniz. İşte verimli ve kazandırıcı bir tutum sergileyeceksiniz.

ASLAN
Düzenleyip toparlayamadığınız işler sonrasında size stres olarak dönebilir bu dönemde dikkatli olmalı ve fazla aksiyon almamalısınız.

BAŞAK
Hayırlı olduğunu sezgilerinizi le anlayabiliyor ve mantığınız ile de bu konunun içinden kolaylıkla çıkabiliyorsunuz.

TERAZİ
Bugünlerde kendinizi gergin hissedebilirsiniz.
Bir süre sonra sakinleşerek kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz.

AKREP
Etrafınızdaki insanların sizin yüksek enerjinize uyum sağlayabilmesi durumunu anlayışla karşılamanız gerekiyor.

YAY
İsteklerinizi hayalperest ve uçuk şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli planlar ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK
Eksiklerinizi değiştirme ve dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da kendi suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.

KOVA
İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir. Daha verimli olan bu haliniz sizinle birlikte çalışan kişilerin de dikkatini çekecek.

BALIK
Aşk ilişkilerinizde tutumunuz verimli olacak olsa da partnerinizden aynı oranda dönüş alamamak sizi şüpheye düşürebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
17 Temmuz günlük burç yorumları 17 Temmuz 2024, Çarşamba 16 Temmuz günlük burç yorumları 16 Temmuz 2024, Salı 15 Temmuz günlük burç yorumları 15 Temmuz 2024, Pazartesi 14 Temmuz günlük burç yorumları 14 Temmuz 2024, Pazar
8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
8 yıl evli kaldılar! Çöpçüler Kralı’nın yıldızı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...
İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
İş adamı Mehmet Köse iple ağaca asılı halde ölü bulundu
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda Türk bayrağı hazımsızlığı: Yunan şarkıcı konseri iptal etti!
Yunan şarkıcının Atatürk hazımsızlığı!
Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın 5’inci ve son ateşlemesi başarıyla gerçekleştirildi
Türksat 6A beşinci kez ateşlendi
Göztepe 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı
Göztepe formalarını tanıttı
SON DAKİKA