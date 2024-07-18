Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Karar alırken düşünmeniz gereken bir zamandasınız.

İş odaklı konularda eleştirel olmayın ve direkt sizi hedef göstermeyen konulardan uzak kalın.

BOĞA

Bugünlerde özellikle aşk ilişkiler, güzellik ve estetik, düzenleme gibi meselelerde karmaşık bir dönem geçirebilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda neşeli ve sevdi dolu olduğunuz bir gündesiniz aynı zamanda iş hayatınızda da enerjiniz artış göstermekte.

YENGEÇ

Hayatınızda temkinli olduğunuz ve ayaklarınızın yere daha sağlam bastığı bir dönemdesiniz. İşte verimli ve kazandırıcı bir tutum sergileyeceksiniz.

ASLAN

Düzenleyip toparlayamadığınız işler sonrasında size stres olarak dönebilir bu dönemde dikkatli olmalı ve fazla aksiyon almamalısınız.

BAŞAK

Hayırlı olduğunu sezgilerinizi le anlayabiliyor ve mantığınız ile de bu konunun içinden kolaylıkla çıkabiliyorsunuz.

TERAZİ

Bugünlerde kendinizi gergin hissedebilirsiniz.

Bir süre sonra sakinleşerek kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz.

AKREP

Etrafınızdaki insanların sizin yüksek enerjinize uyum sağlayabilmesi durumunu anlayışla karşılamanız gerekiyor.

YAY

İsteklerinizi hayalperest ve uçuk şekilde elde etmeye çalışmak yerine temkinli planlar ve düzenli bir hal ile ilerleyebilirsiniz.

OĞLAK

Eksiklerinizi değiştirme ve dönüştürme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da kendi suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.

KOVA

İçsel planda geçici olacak nedensiz bir mutsuzluğunuz kısa süre olabilir. Daha verimli olan bu haliniz sizinle birlikte çalışan kişilerin de dikkatini çekecek.

BALIK

Aşk ilişkilerinizde tutumunuz verimli olacak olsa da partnerinizden aynı oranda dönüş alamamak sizi şüpheye düşürebilir.