Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz.

Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.

BOĞA

Son zamanlarda aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz.

Bu anlayışı partnerinizden görebilirsiniz.

İKİZLER

Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz.

Aldığınız kararları incitmeden dile getirmek istiyorsunuz.

YENGEÇ

Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz. Bu kadar kuşkucu olmanızı gerektiren bir durum yok.

ASLAN

Geleceğe dair hedeflerinizin gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Bir takım isteklerinizin gerçek olduğu bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Bugünlerde partnerinizin ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir.

Sevilmediğinizi hissettiğiniz kişilerle dikkatli olun.

TERAZİ

Bu partnerinizin yaşam tekamülünü etkileyebilir bu yüzden sevgide de dengeli olmak önemli, yoksa itiş gücü sağlayabilirsiniz.

AKREP

Bugünü aşk konularından biraz uzak ve dingin geçirmeyi tercih edebilirsiniz.

Ancak bunu niyete çevirmeye çalışın ve aşk yaşamınızı kurtarma odaklı olun.

YAY

Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz.

Partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde pek fazla aşk hayatınızı umursamıyor bir haliniz var. Bu durum partnerinizi rahatsız edebilir ve ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde kıskançlığı takıntı haline getirmeyin bilhassa partnerinizin çok yakın arkadaşlarının ağzını aramayı denemeyin.

BALIK

Doğa ile iç içe olmak size iyi gelebilir. Kendinizi güçlü hissetmeyi ve doğru kararlar almayı arzu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz ve dinginsiniz.