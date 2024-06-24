Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İlişkinizde güzel giden noktalar olacak ve bu noktalarla alakalı söylediklerinizin yanlış anlaşılmaması hususunda dikkatli olmalısınız.

BOĞA

Maddi konularda şansın sizden yana olduğu bir gün ancak insan ilişkileri hususunda ihanete uğramamak için dikkatli olmanız gerekmekte.

İKİZLER

Hırslı olmak yerine azimli olmak size daha iyi gelecektir.

Bugünlerde hem etrafınızdakilerle hem de kendinizle yarış halinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

Dolunay sizi biraz zorlu bir ilişkiden vazgeçmeye sevk edecek ama aceleci olmayın.

Kolay yolu seçerseniz muhtemelen daha sonra pişman olacağınız durumlardan biridir.

ASLAN

Dedikodu ve arkanızdan bazı işlerin döndüğünü öğrenebileceğiniz bir gün olabilir.

Bu hedeflerinize zor yoldan ulaşmanıza neden olacaktır.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi daha verimli ve mutlu görebilir, partnerinizle huzur yaşayabilirsiniz.

İlişkinizi gözden geçirmek için uygun bir gün.

TERAZİ

Etrafınızdaki kişilere güven teşkil ettiğiniz bir gündesiniz ancak etrafınızdakiler size o kadar hızlı güven teşkil etmeyebilir.

AKREP

Son zamanlarda geçmişinizdeki problemlerden ders çıkarttığınız ve hatalarınızı düzelttiğiniz taktirde oldukça başarılı bir sürece gireceksiniz.

YAY

İşlerinizdeki yoğunluk azalınca kendinizi daha rahat hissedeceksiniz.

Daha sakin olmalı ve başarı için küçük de olsa bir adım atarak ilerlemelisiniz.

OĞLAK

Son zamanlarda ailevi konular ve sevgi içeren her konuda kendinizi iyi hissedeceğiniz ve rahatlayacağınız güzel haberler alabilirsiniz.

KOVA

Yemek yeme bağımlılığı ya da stresinizi atmak için farklı denemelere yönelebilirsiniz.

İkili ilişkilerde yaptığınız bazı kıskançlığın yersiz olduğunu göreceksiniz.

BALIK

Bugünlerde hayatınızı tasarlarken planlarınızın özgür iradenizden geldiğinden emin olun. Çevrenizin etkisi altında kalabilirsiniz.