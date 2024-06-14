Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Alım-satım gibi konularda oldukça mutlu olabilirsiniz.

Bereketinizi doğru değerlendirdiğinizde kalbinizin sesi de size huzur getirecek.

BOĞA

Bugün çocuklarla iletişiminiz size daha keyifli hissettirebilir.

Banka işleri, ortaklık işleri gibi çoğunluğun katıldığı konularla ilgili başarılı olacaksınız.

İKİZLER

Bugünlerde size fayda getirecek her konuyu mantığınız ile keşfedeceksiniz ancak hayal gücünüzü de kullanmanız yerinde olacaktır.

YENGEÇ

İş çalışmalarınızda başkalarının yardım teklifini geri çevirmediğiniz taktirde mutlu olacaksınız. Uzun süre sorunlarınızdan kaçmayın.

ASLAN

Büyük konuşmayı ve neler yapabileceğinizi dünyaya göstermeyi seviyorsunuz, ancak gezegenler, bugün çok fazla söz verirseniz yarın pişman olabilirsiniz diye uyarıyor.

BAŞAK

Tek tehlike, bugün çok fazla para harcayabilmeniz ve hafta sonu kendinizi yetersiz bırakabilmenizdir. Ancak zamanı geldiğinde bunun için endişelenin.

TERAZİ

Sabah saatlerinde gergin hissedebilirsiniz.

Özellikle bugünlerde çeşitli vaadler duyabilir ve gerçekleşmesi için de çaba gösterebilirsiniz.

AKREP

Hayatta yaratıcılık getiren işler size fayda getirebilir.

Bu sebepten ötürü de kendinizi başarılara hazır ve verimli hissedebilirsiniz.

YAY

Bu dönemde karşıt burcunuzdaki kozmik aktivite şu anda o kadar olumlu ki, bazı önemli ilişkilerinizde biraz fazla rahat olabilirsiniz.

OĞLAK

Çevrenizde çocuk yoksa çocuk parkında biraz zaman geçirerek varlığın yeni ve taze enerjilerini içinizde biriktirerek daha canlı hissedebilirsiniz.

KOVA

Bu aralar sorumluluklarınızın bilincinde olmak ve başarınıza başarı katmak gurur size verecektir. Bugünlerde motivasyonunuz yüksek.

BALIK

Zamanınızı çalışarak ve duygusal konulardan dikkatinizi uzaklaştırarak geçirebilirsiniz.

Kısa süreli dikkat dağınıklıkları enerjinizi toplamanıza yardım edebilirsiniz.