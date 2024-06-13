Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Enerji ve bereketinizin artacağı bugünlerde arkadaşlarınız arasında kalarak diplomatik hamleler yapmak durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde bereket konularında, geleceğinizi tasarlamak ve hayatınıza yön vermek gibi konularda başarılı kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER

Aşk hayatınızda bugünlerde her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bazı etkileri iyi analiz etmek ve karar vermek için uzak kalmanızda fayda var.

YENGEÇ

Sorumluluk hissettiğiniz kişilere karşı dürüst olup onların anlayış sınırlarını da kontrollü bir şekilde keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

ASLAN

Kalbinizin ve mantığınızın dengede çalışacağı bugünlerde uzun süredir hissetmediğiniz gibi huzurlu hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Seyahat planları yaparken evrenin desteğini alacaksınız.

Sebep-sonuç ilişkilerine dikkat etmeniz ve harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekli.

TERAZİ

Evrenin size vereceği güzel teklifleri değerlendirmek için mutlaka kendinize ve düşüncenize zaman ayırın. Aşk hayatınız farklı bir boyuta geçebilir.

AKREP

Bugünlerde duygusal konuları düşünmeyi sonraya ertelemek size iyi gelecek ve partnerinizle ilişkinize hasar vermenize engel olacak.

YAY

Yeni insanlarla tanışmak, bir süredir sosyal medyadan görüştüğünüz kişilere flört bağlamında şans vermek için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK

Finansal konularda alıcı durumda kalmamız önemli olacak. Çek senet imzalamak, krediye girmek gibi sizden gidecek durumlar için uygun değil.

KOVA

İçinde bulunacağınız her yer size oldukça keyif verecek.

Keşif ve şehrin sokaklarında bulunmak, dışarıda olmak için uygun bir gün.

BALIK

Bugünlerde siz hızlı olmaya çalışırken karşınıza türlü türlü aksilikler çıkabilir.

Özellikle belli bir hedefe yürüyorsanız evren destekçiniz olacak.