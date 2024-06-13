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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 13 Haziran 2024

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13 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Enerji ve bereketinizin artacağı bugünlerde arkadaşlarınız arasında kalarak diplomatik hamleler yapmak durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde bereket konularında, geleceğinizi tasarlamak ve hayatınıza yön vermek gibi konularda başarılı kararlar alabilirsiniz.

İKİZLER
Aşk hayatınızda bugünlerde her şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bazı etkileri iyi analiz etmek ve karar vermek için uzak kalmanızda fayda var.

YENGEÇ
Sorumluluk hissettiğiniz kişilere karşı dürüst olup onların anlayış sınırlarını da kontrollü bir şekilde keşfetme fırsatı yakalayabilirsiniz.

ASLAN
Kalbinizin ve mantığınızın dengede çalışacağı bugünlerde uzun süredir hissetmediğiniz gibi huzurlu hissedebilirsiniz.

BAŞAK
Seyahat planları yaparken evrenin desteğini alacaksınız.
Sebep-sonuç ilişkilerine dikkat etmeniz ve harcamalarınızı kontrol etmeniz gerekli.

TERAZİ
Evrenin size vereceği güzel teklifleri değerlendirmek için mutlaka kendinize ve düşüncenize zaman ayırın. Aşk hayatınız farklı bir boyuta geçebilir.

AKREP
Bugünlerde duygusal konuları düşünmeyi sonraya ertelemek size iyi gelecek ve partnerinizle ilişkinize hasar vermenize engel olacak.

YAY
Yeni insanlarla tanışmak, bir süredir sosyal medyadan görüştüğünüz kişilere flört bağlamında şans vermek için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK
Finansal konularda alıcı durumda kalmamız önemli olacak. Çek senet imzalamak, krediye girmek gibi sizden gidecek durumlar için uygun değil.

KOVA
İçinde bulunacağınız her yer size oldukça keyif verecek.
Keşif ve şehrin sokaklarında bulunmak, dışarıda olmak için uygun bir gün.

BALIK
Bugünlerde siz hızlı olmaya çalışırken karşınıza türlü türlü aksilikler çıkabilir.
Özellikle belli bir hedefe yürüyorsanız evren destekçiniz olacak.

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