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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 15 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

15 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Önümüzdeki 24 saat boyunca gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutun ve yeni fırsatlar ortaya çıktıkça hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçin; ki kesinlikle öyle olacaktır.

BOĞA
Hayatın sıfır toplamlı bir oyun olmadığını her zaman aklınızda bulundurun; sizin kazanabilmeniz için başkalarının kaybetmesi gerekmez.

İKİZLER
Özellikle aşk konusunda zorladığınız fakat aslında size bir faydası olmadığını gördüğünüz kapıları zorlamaktan vazgeçeceksiniz.

YENGEÇ
Biraz yaramazlık yapmanın heyecanı, genellikle kendinize empoze ettiğiniz davranış sınırlarının ötesine geçmeniz için yeterli olacaktır. Daha sonra bu konuda kendinizi suçlu hissedebilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde kalbinizin sesini dinleyerek hareket edin ve fazla verdiğiniz her yerde almaya odaklanarak kendinize hizmetinizi arttırın.

BAŞAK
Eylemlerinizin olası sonuçlarının sizi en ufak bir şekilde endişelendirmediği ruh hallerinden birinde görünüyorsunuz. Bunun nedeni Merkür'ün Güneş'ten enerji almasıdır.

TERAZİ
Elbette herkes kendi fikrine sahiptir, ancak bir arkadaşınızın bakış açısının hatalı olduğunu görebiliyorsanız, bu gerçeği ona belirtmelisiniz.

AKREP
Mali durumunuz daha iyi olabilir ama daha da kötü olabilir; bu yüzden endişelenmeyi bırakın ve daha olumlu nitelikteki konulara odaklanın. Evren sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

YAY
Son zamanlarda fiziksel olmak zorunlu olmamakla beraber kitap okuma veya meditasyona ayıracağınız zamanlar mutlaka ki size çok iyi gelecektir, dinlendirecektir.

OĞLAK
Karar alırken olayların çok yönlü versiyonlarını düşünün ama sezgilerinize de kulak verin. Ancak sesin egodan gelmediğine emin olun.

KOVA
Eğitim konularında başarılı olacağınız bugünlerde doğa içerisinde yalnız kalarak yürümek de mutlaka içinizde bulunması gereken alışkanlıklardan.

BALIK
Bugün olacaklar sizi şaşırtacak ama geleceğini görmeliydiniz.
Olumlu tarafı, olayların daha önce olduğu gibi ilerlemesini beklemenin asla akıllıca olmadığını hatırlatan harika bir şey olacaktır.

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