Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Yüksek enerjiniz ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.

BOĞA

Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.

İKİZLER

Bu aralar yeri geldiğinde vazgeçebilmek için bilinçli bir çabayla hareket etmeniz size iyi gelmeyeni bırakmanız gerekiyor.

YENGEÇ

Kutsal ve manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz.

Bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir.

ASLAN

Zamanınızı yenilik ve mevcut yaşamınızı iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz.

Kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebileceksiniz.

BAŞAK

Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz.

Huzursuzluklarınızla ateşkes yapacağınız bir zamandasınız.

TERAZİ

Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz.

Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak.

AKREP

Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zamanlardasınız..

Partnerinizi tanıyorsunuz ve huyuna nasıl gideceğinizi de biliyorsunuz.

YAY

Aşk hayatınızda tutumunuzu değiştirdiğiniz taktirde başarı elde edeceksiniz.

Düşünceleriniz artısı ve eksisi ile doğru kişiler tarafından değerlendirilecek.

OĞLAK

Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.

KOVA

Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak. Her açıdan kıskançlıkla sınanabilirsiniz.

BALIK

Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaretinizin olacağı günlerdesiniz Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir.