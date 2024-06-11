Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde kurumsal konularda başarınız sarf ettiğiniz çaba ve özgüveniniz ile doğru orantıda olacak. Çevrenizin de takdirini alacaksınız.

BOĞA

İnsanlarla olan iletişiminizde iş odaklı olabilirsiniz ve bazı flört fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Biraz rahat olun ve fırsatları kaçırmayın.

İKİZLER

Bugünlerde zeka ve iletişim yeteneğinizle ön plana çıkarken aynı zamanda laf cambazlığınız ile de ön plana çıkabilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda derin ve hassas bir ruha sahip olduğunuzu görebilen kişilerle seçici bir ilişki yürütebilirseniz şansınız açık olacak.

ASLAN

Sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz ve uğraşılarınız olacağı için önünüzü pek göremeyebilirsiniz.

BAŞAK

Kendinizi daha iyi bir düzeye taşımak için göstereceğiniz bilinçli çaba sayesinde yeni kişilerle tanışma ve görüşme durumlarınız olabilir.

TERAZİ

Bugünlerde eleştiriye de açık olmanız oldukça önemli. Eleştirel fikirler moralinizi bozmasın ve iyiliğiniz için olduğunu bilin.

AKREP

Sosyal ortamda sizden gelen bazı eksiklikleri akıcı üslubunuz ile kontrol altına alabileceksiniz hatta kafa karışıklığı yaratabilirsiniz.

YAY

Finansal konularda karar almadan önce konuyu en iyi idare eden kişilerden yardım alın. Sevdiklerinizin fikirlerini ve desteklerini almaktan çekinmeyin.

OĞLAK

Özellikle 45 yaş üstü Oğlak'lar bugünlerde kalp sağlıklarına dikkat ederlerse daha sağlıklı olabilirler. Sağlık her şeyin başı unutmayın.

KOVA

Sizi kusurlarınızla bile seven ve kabul eden kişileri bulduğunuzda süreciniz uzun sürüyor. Ayrıca bugünlerde kişisel bakım ürünleri almak size çok iyi hissettirebilir.

BALIK

Bugünlerde hiç beklemediğiniz yanlış anlaşılmalarla güne başlayabilirsiniz bu da bir miktar moralinizi bozabilir.

Gerilmeye hiç gerek yok.