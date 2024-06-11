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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 11 Haziran 2024

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11 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde kurumsal konularda başarınız sarf ettiğiniz çaba ve özgüveniniz ile doğru orantıda olacak. Çevrenizin de takdirini alacaksınız.

BOĞA
İnsanlarla olan iletişiminizde iş odaklı olabilirsiniz ve bazı flört fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Biraz rahat olun ve fırsatları kaçırmayın.

İKİZLER
Bugünlerde zeka ve iletişim yeteneğinizle ön plana çıkarken aynı zamanda laf cambazlığınız ile de ön plana çıkabilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda derin ve hassas bir ruha sahip olduğunuzu görebilen kişilerle seçici bir ilişki yürütebilirseniz şansınız açık olacak.

ASLAN
Sizlerle ilgilenen çok olsa da konsantrasyonunuzun odağında işiniz ve uğraşılarınız olacağı için önünüzü pek göremeyebilirsiniz.

BAŞAK
Kendinizi daha iyi bir düzeye taşımak için göstereceğiniz bilinçli çaba sayesinde yeni kişilerle tanışma ve görüşme durumlarınız olabilir.

TERAZİ
Bugünlerde eleştiriye de açık olmanız oldukça önemli. Eleştirel fikirler moralinizi bozmasın ve iyiliğiniz için olduğunu bilin.

AKREP
Sosyal ortamda sizden gelen bazı eksiklikleri akıcı üslubunuz ile kontrol altına alabileceksiniz hatta kafa karışıklığı yaratabilirsiniz.

YAY
Finansal konularda karar almadan önce konuyu en iyi idare eden kişilerden yardım alın. Sevdiklerinizin fikirlerini ve desteklerini almaktan çekinmeyin.

OĞLAK
Özellikle 45 yaş üstü Oğlak'lar bugünlerde kalp sağlıklarına dikkat ederlerse daha sağlıklı olabilirler. Sağlık her şeyin başı unutmayın.

KOVA
Sizi kusurlarınızla bile seven ve kabul eden kişileri bulduğunuzda süreciniz uzun sürüyor. Ayrıca bugünlerde kişisel bakım ürünleri almak size çok iyi hissettirebilir.

BALIK
Bugünlerde hiç beklemediğiniz yanlış anlaşılmalarla güne başlayabilirsiniz bu da bir miktar moralinizi bozabilir.
Gerilmeye hiç gerek yok.

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