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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 5 Haziran 2024

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5 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Rakiplerinizi taktir edecek centilmenliği göstermeniz çok önemli olacak. Yüksek enerjiniz ruhsal olarak başkalarına yardım ve cesaret vermeye itecek.

BOĞA
Ailevi konularda destek gördüğünüzü görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz.

İKİZLER
Bu aralar yeri geldiğinde vazgeçebilmek için bilinçli bir çabayla hareket etmeniz size iyi gelmeyeni bırakmanız gerekiyor.

YENGEÇ
Kutsal ve manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz.
Bugünün sizin için asıl konusu huzur olabilir.

ASLAN
Zamanınızı yenilik ve mevcut yaşamınızı iyileştirmek üzere harekete geçerek değerlendirebilirsiniz.
Kalbinizin sesini dinleyerek ilerleyebileceksiniz.

BAŞAK
Başkalarının hayatlarında enerji ve cesaret veren bir yer üstleneceksiniz.
Huzursuzluklarınızla ateşkes yapacağınız bir zamandasınız.

TERAZİ
Bugünlerde eviniz, aileniz ve sevdikleriniz odaklı bir yaşam tutumu benimseyebilirsiniz.
Özelikle ikili ilişkilere olan ilginiz ön plana çıkacak

AKREP
Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zamanlardasınız..
Partnerinizi tanıyorsunuz ve huyuna nasıl gideceğinizi de biliyorsunuz.

YAY
Aşk hayatınızda tutumunuzu değiştirdiğiniz taktirde başarı elde edeceksiniz.
Düşünceleriniz artısı ve eksisi ile doğru kişiler tarafından değerlendirilecek.

OĞLAK
Kendinizi herhangi bir sebebe veya çıkara bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek. Bugün sizler eyleme geçmelisiniz.

KOVA
Ne dilediğinize dikkat etmeniz gerekecek çünkü enerjisel kapılar sizler için çok açık olacak. Her açıdan kıskançlıkla sınanabilirsiniz.

BALIK
Konfor alanınızın dışına çıkmaya cesaretinizin olacağı günlerdesiniz Güvenebileceğiniz birine olan ihtiyacınız mevcut ilişkinize daha sadık hale getirebilir.

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