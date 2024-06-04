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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 4 Haziran 2024

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4 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde hayatınızda oluşan köklü değişimlerin altındaki hayırları görme fırsatı yakalayabilir, geleceğe umutla bakabilirsiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir.
Bekleyici konumda kalmak, kişileri ve olayları yargısız bir şekilde dinleyebilmek önemli olacak.

İKİZLER
Kendinizi ifade etmek hususunda dikkatli davrandığınız bir gündesiniz. Öğrenme ve bilme ihtiyacınızı karşılayacak doğru alanlarda bulunmanız önemli olacak.

YENGEÇ
İş başarılarınızın ve kendinizi geliştirdiğinizin görülüp bilinmesi sizde olumlu bir izlenip yaratacak kendinizi siz de başarılı sayabileceksiniz.

ASLAN
Karar alırken dikkatli olmalı, olayları farklı açılardan değerlendirmelisiniz.
Adalet anlayışınızın sadece size hizmet etmediğinden emin olmanız gereken bir süreçtesiniz.

BAŞAK
Hayatın size getirdiği sürprizlere hazırlanabilirsiniz.
Eğitim, kültür gibi da alanlarda atmak istediğiniz adımlar sizler için verimli sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ
Bugünlerde mesleki konularda bireyselliği ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Tek başınıza karar almak, kararlarınızın arkasında durmak için uygun bir zamandasınız.

AKREP
Bugünlerde etrafınızda olan ve dedikoduya meyilli olan kişileri fark edebilir ve iletişiminizi kesin olarak bitirebilirsiniz.

YAY
Kendinizi sosyal ortamlarda rahat ifade edebileceksiniz ancak yeni tanıştığınız kişilerle karşıt sohbetler içerisinde bulunmamalı fikrinizi bastırmaya çalışmamalısınız.

OĞLAK
İş veya eğitim alanlarında alacağınız kararlarda size ne katacağını iyi tespit etmelisiniz. İş konusunda birlikte çalışmanız gereken kişilere diplomatik olmanız gerektiğini hatırlayın.

KOVA
Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz, partnerinizle uyum içerisinde olabileceğiniz bir gündesiniz.

BALIK
Bazı duygusal boşluklarınızın kolayca doluğunu göreceksiniz.
İlişkiler hususunda partnerinizle derin bir bağ kurabilme fırsatınız olacak.

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