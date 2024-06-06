Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Adım atmak için uygun zamanı kolladığınız konularda sürekli hesaplama yaparsanız doğru zaman hiçbir zaman gelmeyebilir.

BOĞA

İnsanların sizden beklediği destek ile günü tamamlayacağınız için akşam üstü bir miktar yorgun ama yine de huzurlu hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Niyetlerinize kişisel gelişim ile paralel giderek ulaşabileceğinizi bildiğiniz için daha verimli ve eğitimli olmak hususunda isteyerek adım atabilirsiniz.

YENGEÇ

İçgüdülerinizi dinleyin ve size söylediklerine göre hareket edin, özellikle de dünyanın geri kalanı sizin deli olduğunuzu söylese bile.

ASLAN

Bugün hiçbir şeye yetişemediğinizi hissedebilirsiniz.

İş toplantısı, açılış, seyahat gibi olası her şey için harekete geçmeniz gereken bir gün olabilir.

BAŞAK

Bugün olanlar şüphesiz sizi şaşırtacak, ancak geçmişteki olayları düşünürseniz bunun bir neden-sonuç sürecinin sonucu olduğunu fark edeceksiniz.

TERAZİ

Hayatınızda her açıdan kendinizi zirvede hissedeceğiniz günlerdesiniz. Çoklu düşünüp olasılıkları göz önünde bulundurursanız kaliteli bir yaşam elde edersiniz.

AKREP

Sezgilerinizin arttığı bugünlerde etrafınızdaki aura ve enerji alanlarına daha hakim olabilirsiniz. Bir hedefe doğru ilerlerken beklenmedik bir destek görebilirsiniz.

YAY

Alışveriş dengesini koruyarak etrafınızdakilere yardım etmek isteyeceksiniz.

Bu süreçte dingin ve var olanın şükürü ile ilerlemeniz önemli olacak.

OĞLAK

Birkaç gün boyunca kendinizi ne kadar zorlarsanız o kadar fazlasını başaracaksınız.

Diğerleri enerjinizi nereden aldığınızı merak edebilir.

KOVA

Bugün ne büyük fikirlerden yoksun kalacaksınız, ne de bu fikirleri gerçeğe dönüştürmek için gereken özgüvenden yoksun kalacaksınız.

BALIK

Son günlerde hayat size sonsuz olasılıklarını beklemediğiniz yerden gösterebilir. İyi yönde gelişmeler olacağı gibi her seçeneği değerlendirmeye çalışın.