Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Aşk hayatınızda bazı pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.
Ancak centilmen bir tavır ile dürüstçe özür dileyerek bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.
BOĞA
Son zamanlarda aşk hayatınızla alakalı konularda daha istekli ve partnerinize karşı daha sevgi dolu olabilirsiniz.
Mutluluk çok yakınınızda.
İKİZLER
Egosal istekleri bir kenara bırakırsanız iyi bir iş yürütebileceğinizi ve daha çok kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabileceğinizi her zaman göz önünde bulundurun.
YENGEÇ
İş ve sosyal ortamınızda gündelik olarak istediğiniz başarı ve niyetlerinizi yakalayabilirsiniz ancak aşk enerjileriniz sıkışık olabilir.
ASLAN
Yalnız kaldığınız bazı günlerde yalnızlığın asla size göre olmadığına karar verdiniz. Yine de çevreniz olsun diye kendinizi kullandırmamaya dikkat edin.
BAŞAK
Cinsiyetiniz ne olursa olsun bugün evren sizden centilmen olmanızı isteyerek sizlere özür dileme ve kusur kabul etme kapılarınızı açabilir.
TERAZİ
Aşkta ani çıkışlar yaparak duygularınızla sert bir açı çizmemeye gayret edin. Zamanlama yaparken kendinizi ve hayatınızı hesaba katmalısınız.
AKREP
Sevecen olduğunuz taktirde insanların her zaman desteğini kazanacaksınız. Ama siz içe dönük kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu konuda çok katı olmayın.
YAY
Bu aralar mesleki konularda fikir alışverişine açık olmayabilirsiniz.
Sizden daha iyi bilen kişilere karşı bakış açınızı değiştirin.
OĞLAK
Dik başlı olmak yerine akışta kalmaya adapte etmeniz gerekebilir.
Günlük planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir.
KOVA
Son zamanlardaki kafa karışıklığı yaşamak partnerinize çok iyi gelmeyecektir bu sebepten kendinizi duruma uyum sağlatın.
BALIK
Bugünlerde isteklerinize ulaşmak için hedef belirlemek ve kariyerle ilgili atak enerjilerde bulunmak için çok uygun olacak.