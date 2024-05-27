Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda bazı pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.

Ancak centilmen bir tavır ile dürüstçe özür dileyerek bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

BOĞA

Son zamanlarda aşk hayatınızla alakalı konularda daha istekli ve partnerinize karşı daha sevgi dolu olabilirsiniz.

Mutluluk çok yakınınızda.

İKİZLER

Egosal istekleri bir kenara bırakırsanız iyi bir iş yürütebileceğinizi ve daha çok kendinizi geliştirme fırsatı yakalayabileceğinizi her zaman göz önünde bulundurun.

YENGEÇ

İş ve sosyal ortamınızda gündelik olarak istediğiniz başarı ve niyetlerinizi yakalayabilirsiniz ancak aşk enerjileriniz sıkışık olabilir.

ASLAN

Yalnız kaldığınız bazı günlerde yalnızlığın asla size göre olmadığına karar verdiniz. Yine de çevreniz olsun diye kendinizi kullandırmamaya dikkat edin.

BAŞAK

Cinsiyetiniz ne olursa olsun bugün evren sizden centilmen olmanızı isteyerek sizlere özür dileme ve kusur kabul etme kapılarınızı açabilir.

TERAZİ

Aşkta ani çıkışlar yaparak duygularınızla sert bir açı çizmemeye gayret edin. Zamanlama yaparken kendinizi ve hayatınızı hesaba katmalısınız.

AKREP

Sevecen olduğunuz taktirde insanların her zaman desteğini kazanacaksınız. Ama siz içe dönük kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu konuda çok katı olmayın.

YAY

Bu aralar mesleki konularda fikir alışverişine açık olmayabilirsiniz.

Sizden daha iyi bilen kişilere karşı bakış açınızı değiştirin.

OĞLAK

Dik başlı olmak yerine akışta kalmaya adapte etmeniz gerekebilir.

Günlük planlarınızla uzun vadeli bazı planlarınız kesişerek kendinizi yorgun hissetmenize neden olabilir.

KOVA

Son zamanlardaki kafa karışıklığı yaşamak partnerinize çok iyi gelmeyecektir bu sebepten kendinizi duruma uyum sağlatın.

BALIK

Bugünlerde isteklerinize ulaşmak için hedef belirlemek ve kariyerle ilgili atak enerjilerde bulunmak için çok uygun olacak.