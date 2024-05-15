Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Yaptığınız işler fark yarattığından insanların kıskançlıklarını üzerinizde hissedebilirsiniz.

Nazarlardan etkilenmemeniz için titreşiminizi yüksek tutmanız önemli.

BOĞA

Önümüzdeki günler tam bir çelişki olarak geçebilir, dualiteyi derinden hissedebilirsiniz.

Çek-senet hesaplamalarınıza, kredilerinize, gelir gider dengenize çok dikkat etmelisiniz.

İKİZLER

Maddi konularla ilgili problem yaşayacak gruplar içerisindesiniz.

Ödeyeceğiniz meblağlar varsa eğer ötelemenizde fayda var çünkü verdikçe elinizden çıkabilir.

YENGEÇ

Her türlü ortaklığınızla alakalı olarak dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz zira bugünlerde kendinizi biraz sinirli hissedebilir.

ASLAN

Bugünlerde bazı tedirginliklerinizden ötürü bastırılmış öfke hissedebilirsiniz sizler için meditasyon ya da ibadet bu süreçte adeta şart.

BAŞAK

Bitmek bilmeyen bazı angarya işleriniz bugünlerde tekrar su yüzüne çıkabilir.

Evrak-devlet işleriniz olabilir ya da varsa mahkeme tarihiniz belirlenebilir.

TERAZİ

Evli Terazi'ler ailenin önemli kararlarını almayı ilerleyen günlere bırakın. Kusurlarınız yüzünüze vurulabilir, gergin olabilirsiniz.

AKREP

Ufacık bir olayda ipleri koparma raddesine gelebilirsiniz.

Kendinizi şartlamayın ancak kendinizin de farkında olacağınız bir süreç benimseyin.

YAY

Bugünlerde duygusal konulara önem verebilirsiniz bu konularda atılım yapmamalısınız.

İlginiz var da birine açılmaya niyetli iseniz süreci erteleyin.

OĞLAK

Taşınmak, yer değiştirmek gibi bir planınız varsa süreci ötelemenizde fayda var. Strese karşı bir şekilde önleminizi almanızda fayda var.

KOVA

Sağlık açısından bugünlerde tansiyonunuza dikkat etmenizde fayda var. Biraz gergin olsanız da çok kötü bir durum olmayacak.

BALIK

İş değişikliği sürecinde iseniz bu süreci erteleyin. Seyahat için uygun bir zaman olmamakla beraber ev içerisinde de alacağınız haberler stresinizi arttırabilir.