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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 24 Nisan 2024

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24 Nisan günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızın her alanından keyif alacağınız bir gündesiniz.
Günün en şanslı burcu sizsiniz. Hayatın hep güzel yönlerini görme fırsatı yakalayacaksınız.

BOĞA
Bugünlerde gerek aşk ilişkilerinizde gerek kendinizden gerek partnerinizden gelebilecek kıskançlık krizlerine karşı hazırlıklı olun.

İKİZLER
Sizler de bugün maddiyatla alakalı oldukça şanslı bir gündesiniz, bereketiniz artacağı için bir işe girecekseniz girebilirsiniz, eğer kredi çekmek zorunda iseniz başvurabilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde hayatınızda ne yönde ilerleyeceğinize karar vermek hususunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak sezgileriniz size uzun vadede yol gösterecektir.

ASLAN
Aşk ilişkilerinde olaylar tam istediğiniz gibi gelişecek. Her şartta somut olarak maddiyatınızda artış gözlemleyebileceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK
Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamış olmadığınızdan emin olun. Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun.

TERAZİ
Bugünlerde tutarlı bir süreç sergilemek için kendinizi sakin tutun ancak gerektiğinde gerekli kişilerden özgürleşmekten vazgeçmeyin.
Heyecan sizi bekliyor.

AKREP
Bugünlerde beklemede kalmanızda fayda var. Ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün.

YAY
Bugünlerde pek çok olayda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ve dışarıdan yardım almaya açık olabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz.

OĞLAK
Hayatı kavrama ve anlama ihtiyacınız oldukça yükselecek. Zekanız ve enerjiniz ile harmanlandığında kendinizi oldukça bilgili ve huzurlu hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz.

KOVA
Etrafınızdaki sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İnsanlar çevrenizi ya da sosyal statünüzü kıskanarak size negatif enerji gönderebilirler.

BALIK
Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz.
Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir.

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