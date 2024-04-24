Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayatınızın her alanından keyif alacağınız bir gündesiniz.

Günün en şanslı burcu sizsiniz. Hayatın hep güzel yönlerini görme fırsatı yakalayacaksınız.

BOĞA

Bugünlerde gerek aşk ilişkilerinizde gerek kendinizden gerek partnerinizden gelebilecek kıskançlık krizlerine karşı hazırlıklı olun.

İKİZLER

Sizler de bugün maddiyatla alakalı oldukça şanslı bir gündesiniz, bereketiniz artacağı için bir işe girecekseniz girebilirsiniz, eğer kredi çekmek zorunda iseniz başvurabilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde hayatınızda ne yönde ilerleyeceğinize karar vermek hususunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ancak sezgileriniz size uzun vadede yol gösterecektir.

ASLAN

Aşk ilişkilerinde olaylar tam istediğiniz gibi gelişecek. Her şartta somut olarak maddiyatınızda artış gözlemleyebileceğiniz bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Duygularınızı ifade ederken sakin bir tavır takının ve olayları yanlış anlamış olmadığınızdan emin olun. Partnerinizin sevgisine ve kendi sezgilerinize güvenmeyi ön planda tutun.

TERAZİ

Bugünlerde tutarlı bir süreç sergilemek için kendinizi sakin tutun ancak gerektiğinde gerekli kişilerden özgürleşmekten vazgeçmeyin.

Heyecan sizi bekliyor.

AKREP

Bugünlerde beklemede kalmanızda fayda var. Ev alacaksanız yönelebilirsiniz her şartta maddiyatla ilgili süreçlere başlamak için uygun bir gün.

YAY

Bugünlerde pek çok olayda ne yapmanız gerektiğini bilemeyebilirsiniz ve dışarıdan yardım almaya açık olabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz.

OĞLAK

Hayatı kavrama ve anlama ihtiyacınız oldukça yükselecek. Zekanız ve enerjiniz ile harmanlandığında kendinizi oldukça bilgili ve huzurlu hissetme fırsatı yakalayabileceksiniz.

KOVA

Etrafınızdaki sizinle etkileşim içerisinde olan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. İnsanlar çevrenizi ya da sosyal statünüzü kıskanarak size negatif enerji gönderebilirler.

BALIK

Bugünlerde maneviyatınızı yükseltebilirsiniz.

Dualarınızın karşılık bulduğunu görmek sizleri daha metafizik konulara yönlendirerek ilginizi arttırabilir.