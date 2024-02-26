Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Mesleki konularda hak edişlerinizinizi alacağınız bir gündesiniz.

Burcunuzda gerçekleşen dolunay birtakım tamamlamak istediğiniz enerjilerde de size destek çıkar.

BOĞA

Gün içerisinde yüksek enerjili ve güler yüzlü olacaksınız.

Bu durum da keyfinizin etrafınızdaki insanlara da yansımasına vesile olacak.

İKİZLER

Bugünlerde özellikle de aşk ilişkilerinizde flört halinde iseniz hemen herkesin bilmesini istemeyebilir, gizli tutmayı tercih edebilirsiniz.

Yeni bir iş fırsatı da gündemde.

YENGEÇ

Bugünlerde özellikle finansal konularda akıllıca girişimler yapabilirsiniz. Mesleki konularda hızlı atılımlar yapabilme durumunuz söz konusu olacak.

ASLAN

Bazı işlerinizi gizlilik içerisinde yapmayı tercih edebilir ve isteyebilirsiniz. Yaratıcı sanatlarla alakalı çalışmalarınız varsa henüz halka sunmamayı tercih edebilirsiniz.

BAŞAK

Bitirmek istediklerinizi bitirebilirsiniz ve yenilerinin gelmesini sağlayabilirsiniz.

Duygusal açıdan da ilişkilerinizde seviye atlama durumları söz konusu olmaya başlayabilir.

TERAZİ

Bitki çayları içmek veya vücudunuzu nemlendirmek için de uygun bir gündesiniz.

Kendinizi susuz bırakmadığınızdan emin olmak, günlük iş stresinizi azaltacaktır.

AKREP

Kendinizi ön plana koyabilecek ve fark etmeyen kişilerin de fark etmesini sağlayacaksınız.

Tecrübeler ve deneyimleri hayatınıza taşıma potansiyeliniz var.

YAY

Duygusal karmaşalar üzerinde kafa yorarak sorunları çözebileceksiniz.

Aşk konusunda gösterdiğiniz hassasiyetin karşılığını alıp almadığınıza bakmak önemli.

OĞLAK

Duygusal açıdan kendinizi ölçüp tartmak için de uygun bir gün. Verdiğiniz ilgiyi alıp alamadığınızı rasyonel olarak değerlendirip bir karar alabilirsiniz.

KOVA

Kontrolcülüğünüzden vazgeçmeniz gereken bir gün. İşler kendiliğinden kontrolden çıkabileceği için streslenmemeli ve bunun geçici olduğunu bilmelisiniz.

BALIK

Bugünlerde hayatınızda bazı kararlar almanız gerektiğini hissetseniz de netlik için yeterli veriniz olmayabilir ve düşünmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.