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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
4 Şubat 2024, Pazar

4 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde enerjinizin oldukça düştüğünü hissedebilirsiniz.
Özellikle kararsız olduğunuz noktaların üzerine düşerek netlik içerisinde olmaya çalışın.

BOĞA
Önceliklerinizin farkına varın. Olaylara büyük tepkiler vermek yerine mantıkla ilerlemeye çalışın.
Bugün kendinizi melankolik hisler içerisinde bulabilirsiniz.

İKİZLER
Bu aralar aşk konusunda düzenli bir ilişki sürdürmek için istek duyabilirsiniz. Bu durum da sizi verimli bir partner haline getirebilir. Sadece 'Ben' dememelisiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde eğer isterseniz sevdiklerinizden de yardım almaya niyet edebilirsiniz.
Dua etmek, maneviyatınızı yükseltmek için de oldukça uygun bir gün.

ASLAN
Bugünlerde özellikle yalnız olan Aslan'lar tanıştığınız kişi ile ilişkinizi yavaş bir şekilde sürdürmeniz ve birbirinizi tanımanız gerektiğini acele etmemenizi hatırlayın.

BAŞAK
Siz mükemmel olsanız da karşı taraf beklentilerinizi karşılayamayabilir.
Bu yüzden hem ilişkinize hem de partnerinize zaman vermenizde fayda olacaktır.

TERAZİ
Aşk hayatınızda bir takım hareketlilikler yaşanabilir. Duygusal olarak bir şeyleri hızlı tüketmek istediğiniz gibi bir ilişki sürdürmenizin önünde engel olabilir.

AKREP
Aşk hayatınızda yoğun bir hareketlilik söz konusu olabilir.
Partneriniz varken yeni bir adayın gelmesi kafaları karıştırabilir. Maceraya gerek var mı?

YAY
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedebilirsiniz.
Özellikle eski bir ilişkinizi yeniden canlandırmak için uygun bir gün olabilir.

OĞLAK
Bir konuda karar verirken iyi düşünmeli ve bir kerede, en net kararınızı vermeye çalışmalısınız.
Bu sizin çaba ve emeğinizle gerçekleşebilir.

KOVA
Bugünlerde özellikle uzun süredir ilişkisi olan Kova burcu üyeleri ilişkinizi riske atacak hareketlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.
İlişkinize bağlı kalmalısınız.

BALIK
Kendinizi duygusal olarak hazır hissetmediğiniz hiçbir şeyi yapmaya kendinizi zorlamamalı ve mutlaka da sezgilerinize kulak vermelisiniz.

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