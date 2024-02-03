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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
3 Şubat 2024, Cumartesi

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3 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Geleceğinizle ilgili kararları almayı sezgisel olarak ilerleyen günlere erteleyecek, bugünü hayatınız el verdiğince zihinsel tatil modunda geçireceksiniz.

BOĞA
Şansız gruplardan biri de sizlersiniz bugün. Kafa karışıklığı yaşayabilir, ne istediğinizi bilemeyebilirsiniz.
Mesleki alanda güzel haberler söz konusu.

İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınız odaklı bir gün geçireceksiniz.
Kendinizi mutlu hissedecek ve partnerinizle romantizmin tadına varacaksınız.

YENGEÇ
Son zamanlarda maddi konularda ve insanlarla ilişkilerinizde ferahlık yaşayacağınız, paranın hiç beklemediğiniz yerden geleceği bir gün.

ASLAN
Hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın.
Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın.

BAŞAK
Ufak ve beklenmedik kazalara karşı dikkatli olun, zaman içerisinde başınıza gelebilecek ufak tefek kazalar ciddi sonuçlar doğurmayacak olsa da sinir düzeyinizi arttırabilir.

TERAZİ
Aşk hayatınızda ani egosal çıkışlar yapabilir, hatta yaptığınız çıkışlara kendiniz bile şaşırabilirsiniz.
Bugün söz vermekten ve sorumluluk almaktan kaçının.

AKREP
İş ilişkilerinde etik anlayışı benimseyerek başarılı bir şekilde ilerleseniz de özel hayatınızdaki iletişimlerinizde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.

YAY
Kendinizi keyifli ve hafif umursamaz hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Sizler zaten denge kurmak hususunda doğuştan yeteneklisiniz.

OĞLAK
Maddi konularda açılımlarınızı yaparken dikkatli olmaya devam etmeniz gerekiyor. İnsanlara kendinizi ifade etmekte zorlanabilir özellikle işte iletişim kopuklukları yaşayabilirsiniz.

KOVA
Bu aralar mesleki ve diğer konularla alakalı olarak geçmişte kaçırdığınız fırsatlar tekrar önünüze gelerek sizi çok şanslı ve keyifli hissettirebilir.

BALIK
Devlet işleri ile alakalı olan her bir açılımınızın başarı getireceği bir gündesiniz ancak dikkatli düşünmek ve verimli bir strateji belirlemek çok önemli olacak.

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