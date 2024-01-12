Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Bugünlerde acil işlerinizi sabahtan halledebilir akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz.
Böylelikle sosyalleşeceğiniz zamanı bulabilirsiniz.
BOĞA
Küçük şeylerle mutlu olmanız etrafınızdakilere de neşe saçmanıza vesile olabilir. İşinizde ise patronlarınızın sizden beklentisi daha üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.
İKİZLER
İş yükünü dağıtmak için, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz.
Kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.
ASLAN
Bugünlerde kaddi isteklerinizi gerçekleştirirken çok gereksiz iş yükü ve strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir.
BAŞAK
Bugünlerde aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz. Anlayışlı olmak sizi daha da büyütecek.
TERAZİ
Bu aralar yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz.
AKREP
Bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.
Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün.
YAY
İlişkinize dair su yüzüne çıkması gerekenleri çıkartabilirsiniz.
Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan durabilirsiniz.
OĞLAK
Aşk hayatınızda atacağınız adımların oldukça verimli sonuçlar doğurabileceği bir gündesiniz. Kişisel bakım için de uygun bir gündesiniz.
Kendinize zaman ayırın.
KOVA
Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz.
Bugünlerde hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de bir takım ortaklıkların temellerini atabilirsiniz.
BALIK
Yeni biri ile tanışmak ya da mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz.
Neşenizin yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz.