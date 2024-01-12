Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde acil işlerinizi sabahtan halledebilir akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz.

Böylelikle sosyalleşeceğiniz zamanı bulabilirsiniz.

BOĞA

Küçük şeylerle mutlu olmanız etrafınızdakilere de neşe saçmanıza vesile olabilir. İşinizde ise patronlarınızın sizden beklentisi daha üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.

İKİZLER

İş yükünü dağıtmak için, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz.

Kendinizi iyi hissetmek isteyeceğiniz bugünlerde partnerinizden sorumluluk almasını bekleyebilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.

ASLAN

Bugünlerde kaddi isteklerinizi gerçekleştirirken çok gereksiz iş yükü ve strese girmenize neden olarak sizi beklemediğiniz kadar yorabilir.

BAŞAK

Bugünlerde aşk hayatınızda sezgilerinizin kuvvetlendiği ve partnerinizin düşüncelerini hissedebildiğiniz bir gündesiniz. Anlayışlı olmak sizi daha da büyütecek.

TERAZİ

Bu aralar yapmak istediklerinizi gerçekleştirmek için zamanı lehinize kullanabilir ve bilhassa sosyal ilişkiler kurmaktan yana da şanslı olabilirsiniz.

AKREP

Bereketinizin arttığı ve şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

Soğuk algınlığı ya da bağışıklık sisteminde düşüklük gibi rahatsızlıklara karşı önlem almanız gereken bir gün.

YAY

İlişkinize dair su yüzüne çıkması gerekenleri çıkartabilirsiniz.

Kendinizi daha rasyonel hissedeceğiniz bugünlerde kararlarınızın arkasında zorlanmadan durabilirsiniz.

OĞLAK

Aşk hayatınızda atacağınız adımların oldukça verimli sonuçlar doğurabileceği bir gündesiniz. Kişisel bakım için de uygun bir gündesiniz.

Kendinize zaman ayırın.

KOVA

Mesleki konularda güç ve motivasyonunuzu yeniden toplayabilirsiniz.

Bugünlerde hem kalıcı dostluklar kurabilir hem de bir takım ortaklıkların temellerini atabilirsiniz.

BALIK

Yeni biri ile tanışmak ya da mevcut ilişkinizi düzeltmek için uygun bir gündesiniz.

Neşenizin yerinde olacağı için herkesin dikkatini kolaylıkla çekebileceksiniz.