Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Gün içerisinde akışta yaşamayı tercih edebilir, iş konusunda alacağınız haberlere de şaşırmayabilirsiniz.

Özellikle bugün dışarıdan ruhsuz bir görünüm çizebilirsiniz.

BOĞA

Evli olan Boğa'lar çocuk sahibi olabilirler, yine sağlık alanında başlatmak istediklerinizi başlatmak için uygun bir gündesiniz.

Heyecanlı haberlere hazır olun.

İKİZLER

Aşk hayatınızda sürekli problem çözücü olmak sizi bir hayli yorgun düşürmüş olabilir, bugün kimse için hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz, düşünceleriniz net olacak.

YENGEÇ

Sakin bir ortam arama ihtiyacına girebilirsiniz.

Kendinizi meditasyon, yoga gibi etkinliklerle sakin tutmanızda ve günün yorgunluğunu atmanızda fayda var.

ASLAN

Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, seveceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.

Özellikle işinizde de duygusal destek ve motivasyon görebilmeniz de mümkün.

BAŞAK

Aşk hayatınızda alacağınız haberlerin oldukça keyifli olacağı bir gündesiniz.

İş konusunda gün içerisinde hareketlilik size çok fazla gürültülü gelebilir.

TERAZİ

Bu aralar aşk hayatınızda alacağınız güzel haberlerle keyfiniz yerine gelebilir.

Özellikle eski partnerin dönüşü gibi konular gündeme gelebilir.

AKREP

Aşk konusunda partnerinize olan ilginiz onun sevgisini kazandığı için uzun vadeli ilişkinin temellerini bugünden atabilirsiniz, güvenilir olacaktır.

YAY

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla da zaman geçireceğiniz keyifli bir sürece girebilirsiniz.

Evinizde birtakım yenilik ve tadilatlar yapmak için de uygun bir gündesiniz.

OĞLAK

İsteklerinize ulaşmak konusunda istekli olsanız da eleştiriye de açık olmanız önemli olacak. Kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz.

KOVA

Çevrenizdekilerin fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var. Ayrıca yalnız İkizler burcu üyeleri yine ortak tanıdıklara şans verebilmeliler.

BALIK

Aşk hayatınızda yapacağınız bazı açılımların olumlu sonuçlanması sizi ilerisi için cesaretlendirebilir.

Cesaretiniz ve motivasyonunuz bugünlerde oldukça yüksek olacak.