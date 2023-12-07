PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 7 Aralık günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
7 Aralık 2023, Perşembe

7 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi daha verimli hissettiğiniz bugünlerde her konuda yaptığınız ve üzerinde olumlu düşüncelere sahip olduğunuz çalışma büyüyerek gelişebilir.

BOĞA
Dışarıya karşı açık bir zihne sahip olmak ve sosyal olmak önemli.
Çevrenizdeki karşı cinse bir şans verin ve mükemmel olmasını beklemeyin, sonuçlar muazzam olabilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızda atacağınız adımlar ilişkinizi sağlamlaştırmaya yönelik olabilir ve hem partneriniz hem de siz bu süreçten keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda özemli ve güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gündesiniz.
Bugünlerde gösterdiğiniz ilginin size geri döneceğini görebilirsiniz.

ASLAN
İnsanların beklemediğin karakteristik yönlerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Kendiniz ve hayatınıza dair radikal kararlar almaktan keyif alacağınız bir gündesiniz.

BAŞAK
Uzun süredir sakladığınız, başkalarını düşünerek sustuğunuz konulara tepki verebilirsiniz. Dolayısı ile dışarıdan bu durum size ait değilmiş gibi görünebilir.

TERAZİ
Bugünlerde hayatınızda almak istediğiniz kararları almak ve hayatınıza çekidüzen getirmek için uygun bir gündesiniz. Yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AKREP
Herhangi bir şeyi yeniden keşfedebilir aslında ne kadar sevdiğinizi fark edebilirsiniz.
İkili ilişkilerde ilgisizliğiniz partneriniz açısından problem teşkil edebilir.

YAY
Son zamanlarda küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.

OĞLAK
Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Aldığınız iyi yorumların moralinizi yükseltmesi ile beraber zamanınızı daha verimli çalışmaya harcamayı tercih edebilirsiniz.

KOVA
Hayatınızda olan her şeyi atmak ve size güzellik getirenleri bırakmak için uygun bir gün. Yapmayı ertelediğiniz şeyleri yapmak için motivasyon bulabileceksiniz.

BALIK
Yaptığınız işlerde taktir kazanabilirsiniz.
Kendinizi daha iyi hissetmeniz neticesinde özellikle ailenize karşı da daha sevgi dolu olarak gönüllerini alabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
6 Aralık günlük burç yorumları 06 Aralık 2023, Çarşamba 5 Aralık günlük burç yorumları 05 Aralık 2023, Salı 4 Aralık günlük burç yorumları 04 Aralık 2023, Pazartesi 3 Aralık günlük burç yorumları 03 Aralık 2023, Pazar
ABD’de silahlı dehşet! Üniversiteye yönelik saldırıda bilanço netleşti: 3 ölü, 1 yaralı
ABD'de silahlı saldırı dehşeti
Atv Canlı Yayın 📺 MÜGE ANLI İZLE 🕵️ 6 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program Youtube tek parça izle | Video haber
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (6 Aralık 2023)
Yunanistan ile yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Yunanistan’a gidecek
Başkan Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
Hande Erçel milyonluk lüks aracının içinden paylaştı görenler arabaya mı Hande’ye mi bakacağını şaşırdı Yaşıyorsun bu hayatı Hande
"Yaşıyorsun bu hayatı" Paylaşımı olay!
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Resmi İlandır
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SON DAKİKA