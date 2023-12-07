Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi daha verimli hissettiğiniz bugünlerde her konuda yaptığınız ve üzerinde olumlu düşüncelere sahip olduğunuz çalışma büyüyerek gelişebilir.

BOĞA

Dışarıya karşı açık bir zihne sahip olmak ve sosyal olmak önemli.

Çevrenizdeki karşı cinse bir şans verin ve mükemmel olmasını beklemeyin, sonuçlar muazzam olabilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızda atacağınız adımlar ilişkinizi sağlamlaştırmaya yönelik olabilir ve hem partneriniz hem de siz bu süreçten keyif alabilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda özemli ve güzel fırsatlar yakalayabileceğiniz bir gündesiniz.

Bugünlerde gösterdiğiniz ilginin size geri döneceğini görebilirsiniz.

ASLAN

İnsanların beklemediğin karakteristik yönlerinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Kendiniz ve hayatınıza dair radikal kararlar almaktan keyif alacağınız bir gündesiniz.

BAŞAK

Uzun süredir sakladığınız, başkalarını düşünerek sustuğunuz konulara tepki verebilirsiniz. Dolayısı ile dışarıdan bu durum size ait değilmiş gibi görünebilir.

TERAZİ

Bugünlerde hayatınızda almak istediğiniz kararları almak ve hayatınıza çekidüzen getirmek için uygun bir gündesiniz. Yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AKREP

Herhangi bir şeyi yeniden keşfedebilir aslında ne kadar sevdiğinizi fark edebilirsiniz.

İkili ilişkilerde ilgisizliğiniz partneriniz açısından problem teşkil edebilir.

YAY

Son zamanlarda küçük şeylerle mutlu olmak, büyük şeylerin ise ideal olarak peşinden gitmek, ve iç huzuru yakalamaya cesaret etmek için uygun bir gün.

OĞLAK

Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Aldığınız iyi yorumların moralinizi yükseltmesi ile beraber zamanınızı daha verimli çalışmaya harcamayı tercih edebilirsiniz.

KOVA

Hayatınızda olan her şeyi atmak ve size güzellik getirenleri bırakmak için uygun bir gün. Yapmayı ertelediğiniz şeyleri yapmak için motivasyon bulabileceksiniz.

BALIK

Yaptığınız işlerde taktir kazanabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetmeniz neticesinde özellikle ailenize karşı da daha sevgi dolu olarak gönüllerini alabilirsiniz.