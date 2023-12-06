Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar ev içerisindeki görünümü değiştirmek ya da estetik, güzellik herhangi bir alanda aksiyon almak için uygun bir gündesiniz.

Hemen harekete geçin.



BOĞA

Kendinizi yeni enerjilere açtığınız bir gündesiniz. Yeni çevreler görmek ve kendinizi herhangi yeni bir anda geliştirmek hususunda başarılı olabilirsiniz.



İKİZLER

Duygusal konularda kendinizi başkalarına ifade etmekten çekinebilirsiniz.

Zayıf noktalarınızın fark edilmesine çok sıcak bakmayabilirsiniz.

YENGEÇ

Aşk ilişkilerinde sizden anlayış istense de istenileni vermek hususunda çok istekli olmayabilirsiniz, kendi kurallarınızı koymayı tercih edebilirsiniz.



ASLAN

Kendinizi gölge içerisinde bırakmak zaman içerisinde samimiyetsizlik hissi yaratabilir. Yakınlarınıza veya seçtiğiniz kişilere karşı daha sevecen olabilirsiniz.



BAŞAK

Kendinizle ilgili olmanız ve kusurlu yanlarınızı değiştirmek için gösterdiğiniz çabanız beraberin de sizi etrafınızdaki kişilere karşı seçici olmaya da yönlendirebilir.



TERAZİ

Sosyal açıdan kendinizi ifade etmek beraberinde ilişkisel düzeyde kıskançlık yaratabilir, neyi elde ederken nelerden vazgeçtiğinizi fark etmeniz gerek.



AKREP

Karakteristik gelişiminizi fark ederek kendinizi taktir edebileceğiniz bir gündesiniz.

Duygusal olmaktan ziyade mantığınızla hareket etmeyi tercih edebilirsiniz.



YAY

Aşk konusunda gösterdiğiniz özverilerin bilincinde olmanız ve dengeyi kurmanız gereken bir gündesiniz.

Çevrenizdeki sıkıntılara da el atmaktan çekinmeyeceksiniz.



OĞLAK

Bugünlerde kendinizi daha iyi ifade etmek, güler yüzlü olmak, enerjinizi dışa pozitif yollarla yansıtmak hususunda önemli aşamalar kaydediyorsunuz.



KOVA

Miras gibi konularda beklediğiniz yargı işi varsa olumlu sonuçlandığını görebilirsiniz.

Özel işlerinizin de yoluna girdiğini görmek sizi mutlu edecek.



BALIK

Sevdiğiniz şeyleri yapmak, sevdiklerinizle beraber olmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Öğrendiğiniz her şey hayatınızın geri kalanında işinize yarayabilir.



