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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
5 Aralık 2023, Salı

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5 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Kendiniz ve iç dünyanızla ilgilenirseniz oldukça verimli sonuçlar alabileceksiniz dolayısı ile kendi kişisel gelişiminize ve iç dünyanıza yönelmek için uygun bir gün.

BOĞA
Kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda iç huzuru da derinden hissedeceğiniz ve farklı ruh hallerini hissederek dengelenebileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER
Kariyer fırsatlarını araştırmak için uygun bir gün. Özellikle İşsiz Yay'lar iş bulabilir ve verimli çalışabilirler.
Çevrenizin de desteğiyle sıkıntılarınızı atlatacaksınız.

YENGEÇ
Dekorasyonla ilgili başarılarınız beraberinde huzuru da yakalamanıza vesile olacaktır.
Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve yeni çevrelere adım atmalısınız.

ASLAN
Bu aralar sinirlerinizi boşaltacak ve sizi rahatlatacak etkinliklerde bulunmanız vücudunuzda gezen negatif yüklü enerjilerin azalmasına yardımcı olabilir.

BAŞAK
Bugünlerde kendinizi iyi hissettirecek yatırımlar yapma niyetiniz varsa hedeflerinize ve çevrenizdeki bunu başarabilecek kişilere güvenerek hızlıca yol kat edebilirsiniz.

TERAZİ
Dışarıdan size dayatılan ya da sadece kabul görmek için yaptığınız şeyleri fark etmeli ve onlardan kurtulmak için büyük bir çaba göstermelisiniz.

AKREP
Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmanız partnerinizle geçirdiğiniz süreç konusunda hem sizin hem de onun olumlu düşünmesine vesile olabilir.

YAY
Aşk hayatınızda verimli bir süreçten geçmektesiniz.
Duygusal konulardaki belirgin çabanız neticesinde ilişkilerini her türlü alanda şifalandırmaya açık olabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde kendinize koyduğunuz bazı kalıplardan arınarak yapabilirliklerinize odaklanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Akılcı bir tutum sergileyebilirsiniz.

KOVA
Hayatınızı belli bir düzene oturtabilirsiniz ancak bu düzeni oturturken pusulanızın ne istediğiniz olması çok önemli. Duygusal konularda şanslı hissedebilirsiniz.

BALIK
Stresinizi arttıracak olaylarla baş etmeniz gerekebilir. Sakinliğinizi koruyamadığınız durumlarda orta tempolu egzersiz ya da kardiyo size iyi gelecektir.

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