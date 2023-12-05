Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendiniz ve iç dünyanızla ilgilenirseniz oldukça verimli sonuçlar alabileceksiniz dolayısı ile kendi kişisel gelişiminize ve iç dünyanıza yönelmek için uygun bir gün.

BOĞA

Kendinizi mutlu hissettiğiniz anlarda iç huzuru da derinden hissedeceğiniz ve farklı ruh hallerini hissederek dengelenebileceğiniz bir gündesiniz.

İKİZLER

Kariyer fırsatlarını araştırmak için uygun bir gün. Özellikle İşsiz Yay'lar iş bulabilir ve verimli çalışabilirler.

Çevrenizin de desteğiyle sıkıntılarınızı atlatacaksınız.

YENGEÇ

Dekorasyonla ilgili başarılarınız beraberinde huzuru da yakalamanıza vesile olacaktır.

Aşk konusunda kendinize şans tanımalı ve yeni çevrelere adım atmalısınız.

ASLAN

Bu aralar sinirlerinizi boşaltacak ve sizi rahatlatacak etkinliklerde bulunmanız vücudunuzda gezen negatif yüklü enerjilerin azalmasına yardımcı olabilir.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi iyi hissettirecek yatırımlar yapma niyetiniz varsa hedeflerinize ve çevrenizdeki bunu başarabilecek kişilere güvenerek hızlıca yol kat edebilirsiniz.

TERAZİ

Dışarıdan size dayatılan ya da sadece kabul görmek için yaptığınız şeyleri fark etmeli ve onlardan kurtulmak için büyük bir çaba göstermelisiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda daha anlayışlı olmanız partnerinizle geçirdiğiniz süreç konusunda hem sizin hem de onun olumlu düşünmesine vesile olabilir.

YAY

Aşk hayatınızda verimli bir süreçten geçmektesiniz.

Duygusal konulardaki belirgin çabanız neticesinde ilişkilerini her türlü alanda şifalandırmaya açık olabilirsiniz.

OĞLAK

Bugünlerde kendinize koyduğunuz bazı kalıplardan arınarak yapabilirliklerinize odaklanma fırsatı yakalayabilirsiniz. Akılcı bir tutum sergileyebilirsiniz.

KOVA

Hayatınızı belli bir düzene oturtabilirsiniz ancak bu düzeni oturturken pusulanızın ne istediğiniz olması çok önemli. Duygusal konularda şanslı hissedebilirsiniz.

BALIK

Stresinizi arttıracak olaylarla baş etmeniz gerekebilir. Sakinliğinizi koruyamadığınız durumlarda orta tempolu egzersiz ya da kardiyo size iyi gelecektir.