Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz. İş konusunda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.



BOĞA

Sosyal açıdan olumlu davranışlar sergilemeniz, güleryüzünüz, yüksek enerjiniz etrafınızda yeni insanların olmasına da vesile olabilir.



İKİZLER

Paranızı değerlendirmek, alım-satım ya da maddi herhangi bir konu için uygun.

Ayrıca bereket ritüelleri için de oldukça uygun ve keyifli bir günde olacaksınız.



YENGEÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda özgüveninizi yerine getirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Partnerinizin gösterdiği ilgi sizin epey hoşunuza gidebilir.

ASLAN

Farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir.

Kendinizi geliştirişiniz başkaları tarafından da görünür olacak.



BAŞAK

Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun.

Çevrenize gösterdiğiniz destek ve yardımlar ilerleyen günlerde size de destek gelmesine vesile olacak.



TERAZİ

Kusurlarınızı düzeltmek, eksiklerinizi tamamlamak için uygun bir gündesiniz.

Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz evreden geçiyorsunuz.



AKREP

Bu aralar sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.



YAY

Bugünlerde maddi anlamda bereketinizin arttığı bir gündesiniz. Kendinizi geliştirmek, hobi edinmek özellikle eğitim anlamında uygun bir dönemdesiniz.



OĞLAK

Son zamanlarda sosyal çevrenizin genişlediği, aşk ilişkinize layığında önem verdiğiniz bir gündesiniz.

Partneriniz ilginizden oldukça memnun ve mutlu olacak.



KOVA

Bugünlerde aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.



BALIK

Özellikle işinizi geliştirmek, iş değiştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup başkalarının da gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.