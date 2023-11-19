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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
19 Kasım 2023, Pazar

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19 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedebilmek için net kararlar almanız gerekebilir. Mesleki konularda üstlerinizle tartışma içerisinde olmamaya çalışın.

BOĞA
Sosyal yaşantınız hususunda kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz. Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını beklememeniz gerekmekte.

İKİZLER
Bugünlerde kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz.
Rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir.

YENGEÇ
Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini fazla umursamamalısınız.
Kendinizi ifade etme hususunda sessizliğinizi korumayı tercih edebilirsiniz.

ASLAN
Aşk konusunda kendinizi yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz.
Kendiniz partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.

BAŞAK
Sezgilerinizi takip etmek bilhassa iş alanında size keyifli hissettirebilir. Kendinizi daha büyük bir bereket içerisinde bulabileceğiniz günler hayatınıza gelmekte.

TERAZİ
Bugünlerde insanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.

AKREP
Günün büyük bir çoğunluğunu ilişkiniz odaklı geçirmek isteyebilirsiniz. İş konusunda karar almanız ve karar uygulayıcı olmanız beklenebilir.

YAY
Özellikle iş başarısı odaklı niyetlerinizde hızlı ve belirgin bir ivme yakalayabilirsiniz ancak olumlu ve yapıcı düşünmek oldukça önemli olacak.

OĞLAK
Son zamanlarda aşk konusunda kendinizi emin olmadığınız güvensiz bir noktada hissedebilirsiniz ancak iş konusunda başarılarınıza başarı katabileceksiniz.

KOVA
Kendinizi arzu ettiğiniz ruh haline getirmekte oldukça olumlu olabilirsiniz.
Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli.
Özellikle işinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız oldukça önemli olacak.

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