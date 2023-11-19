Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedebilmek için net kararlar almanız gerekebilir. Mesleki konularda üstlerinizle tartışma içerisinde olmamaya çalışın.

BOĞA

Sosyal yaşantınız hususunda kırıldığınız noktaları dile getirmekte sessiz kalabilirsiniz. Sessiz kalırken karşı tarafın sizi anlamasını beklememeniz gerekmekte.



İKİZLER

Bugünlerde kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz.

Rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir.



YENGEÇ

Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini fazla umursamamalısınız.

Kendinizi ifade etme hususunda sessizliğinizi korumayı tercih edebilirsiniz.



ASLAN

Aşk konusunda kendinizi yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz.

Kendiniz partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.



BAŞAK

Sezgilerinizi takip etmek bilhassa iş alanında size keyifli hissettirebilir. Kendinizi daha büyük bir bereket içerisinde bulabileceğiniz günler hayatınıza gelmekte.



TERAZİ

Bugünlerde insanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.



AKREP

Günün büyük bir çoğunluğunu ilişkiniz odaklı geçirmek isteyebilirsiniz. İş konusunda karar almanız ve karar uygulayıcı olmanız beklenebilir.



YAY

Özellikle iş başarısı odaklı niyetlerinizde hızlı ve belirgin bir ivme yakalayabilirsiniz ancak olumlu ve yapıcı düşünmek oldukça önemli olacak.



OĞLAK

Son zamanlarda aşk konusunda kendinizi emin olmadığınız güvensiz bir noktada hissedebilirsiniz ancak iş konusunda başarılarınıza başarı katabileceksiniz.



KOVA

Kendinizi arzu ettiğiniz ruh haline getirmekte oldukça olumlu olabilirsiniz.

Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.



BALIK

Bugünlerde tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli.

Özellikle işinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız oldukça önemli olacak.