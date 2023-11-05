Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi verimli hissedebilmek için verimli hareket etmeniz gerektiğini hatırlayabilir yüklerinizden arınarak hafifleyebilirsiniz. Hayatınızı yeniden dizayn etmelisiniz.

BOĞA

Son zamanlarda bir takım endişeleriniz hayatınızı yönetmeye devam ediyor olabilir. Ayrıca maddi konularda da gücünüz artacak. Sağlığınız da yerinde.



İKİZLER

Sağlıkla ilgili endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatınıza güzellikleri dahil etmelisiniz.

Beslenme ve egzersiz hususunda bünyenizin isteklerini fark edebiliyorsunuz.



YENGEÇ

Bugünlerde öfkenizi kontrol etmeli, meditasyona yönelmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız. Bu haliniz sizi verimsiz hissettirebilir.



ASLAN

Hane içerisinde kendinizi rahatsız hissettiğiniz durumlar olabilir.

Aile bireyleriyle çatışma halleri söz konusu olabilir. İşinizde de çözüm odaklı olmaya çalışmalısınız.



BAŞAK

Karşı tarafa güvenmeyi öğrenemezseniz ilişkiniz çıkmaza girebilir.

Kendinizi ifade ederken nezaketli bir dil seçmeli ve ona güvenmek için de çaba göstermelisiniz.



TERAZİ

Aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz.

Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.



AKREP

Maddi kaygılarınız bugünlerde su yüzüne çıkabilir. Ancak birçok kaygının yersiz olduğunu farketmeniz zor olmayacak. Hayata güvenip yolunuza bakmalısınız.



YAY

Problemleriniz bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz size bir fayda sağlamıyor.

Yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hep hatırlayın.



OĞLAK

Maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir.

Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir.



KOVA

Baş ağrılarınız artabilir.

Bunun sebebi ise fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.



BALIK

Özel yaşantınızdakisıkıntıları bitirmeyi ve farkında olmayı gerektiren bir süreçtesiniz.

Olumlama yapmak ve pozitif düşünmek için çaba gösterin.