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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
5 Kasım 2023, Pazar

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5 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ
Kendinizi verimli hissedebilmek için verimli hareket etmeniz gerektiğini hatırlayabilir yüklerinizden arınarak hafifleyebilirsiniz. Hayatınızı yeniden dizayn etmelisiniz.

BOĞA
Son zamanlarda bir takım endişeleriniz hayatınızı yönetmeye devam ediyor olabilir. Ayrıca maddi konularda da gücünüz artacak. Sağlığınız da yerinde.

İKİZLER
Sağlıkla ilgili endişelerinizi bir kenara bırakmalı ve hayatınıza güzellikleri dahil etmelisiniz.
Beslenme ve egzersiz hususunda bünyenizin isteklerini fark edebiliyorsunuz.

YENGEÇ
Bugünlerde öfkenizi kontrol etmeli, meditasyona yönelmeli, maneviyatınızla uyum içerisinde olmalısınız. Bu haliniz sizi verimsiz hissettirebilir.

ASLAN
Hane içerisinde kendinizi rahatsız hissettiğiniz durumlar olabilir.
Aile bireyleriyle çatışma halleri söz konusu olabilir. İşinizde de çözüm odaklı olmaya çalışmalısınız.

BAŞAK
Karşı tarafa güvenmeyi öğrenemezseniz ilişkiniz çıkmaza girebilir.
Kendinizi ifade ederken nezaketli bir dil seçmeli ve ona güvenmek için de çaba göstermelisiniz.

TERAZİ
Aşk konusunda karşı cinsi seviyor ve kutsal bir insan olarak görüyorsunuz.
Ancak yine de şüpheleriniz var ve tam olarak güvenemiyor olabilirsiniz.

AKREP
Maddi kaygılarınız bugünlerde su yüzüne çıkabilir. Ancak birçok kaygının yersiz olduğunu farketmeniz zor olmayacak. Hayata güvenip yolunuza bakmalısınız.

YAY
Problemleriniz bitse de kafanızda o problemleri döndürmeniz size bir fayda sağlamıyor.
Yeni olayların da sizin tutumunuzla bağlantılı olduğunu hep hatırlayın.

OĞLAK
Maddi konularda ekstra çaba göstermeniz gerekebilir.
Yaşadığınız maddi darlıktan dolayı yaşadığınız stres hayatınızın diğer alanlarını da etkileyebilir.

KOVA
Baş ağrılarınız artabilir.
Bunun sebebi ise fevri davranışlarınızı dizginlerken aslında samimi olmadığınız bir hal içerisine girmeniz ve bundan rahatsızlık duymanız.

BALIK
Özel yaşantınızdakisıkıntıları bitirmeyi ve farkında olmayı gerektiren bir süreçtesiniz.
Olumlama yapmak ve pozitif düşünmek için çaba gösterin.

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