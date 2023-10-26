Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Romantik paylaşımlarınızın arttığı bir döneme girebilirsiniz.

Partnerinize gösterdiğiniz ilgi neticesinde aldığınız karşılığın aynı olduğunu görmek sizi mutlu edebilir.

BOĞA

Sağlığınızda gözle görülür bir iyileşme söz konusu olabilir. İş konularında hevesli oluşunuz sizinle çalışan diğer kişilerin de enerjisinin yükselmesine neden oluyor.

İKİZLER

Bugünlerde aşkta huzuru yakalamak sizde derin duygusal hisler uyandırabilir.

Hayatınızın yapılandığı ve iyileştiğini derinden hissedebilirsiniz.

YENGEÇ

Sosyal açıdan kendinizi fark ettirebileceksiniz.

Özgüveninizin yükseldiği bugünlerde etrafınıza insanlar doğal olarak çekilecektir.

ASLAN

Kendi fırsatlarınızı yaratabileceksiniz.

Doğallığınızın zaten ışıldadığı ve partneriniz dahil tüm çevrenizi mutlu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda bir çok konuda verimli atılımlar yapabilirsiniz.

Hem partnerinizin daha yoğun sevgisini kazanabilir hem de anlaşmazlıkları çözebilirsiniz.

TERAZİ

Bu aralar aşk hayatınızda olumlu katkısı olacak haberler alabilirsiniz.

Kendinizi ön plana koymak yerine partnerinizi de dinlemenizde fayda var.

AKREP

Duygusal konularda kendinizi yerinde ifade edebileceksiniz.

Partnerinizin sizin iletişim yetenekleriniz, anlamlı iltifatlarınız ile ayakları yerden kesilebilir.

YAY

Ağırlıklı olarak onun görüşleri üzerinden ilerleyeceğiniz bir gün içerisinde olursanız sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Mutluluğunuz artabilir, huzurunuz çoğalabilir.

OĞLAK

Bugünlerde hareket gerektiren aktivitelerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gündesiniz. Koşturmacalı işlerinize uyum sağlayabileceksiniz.

KOVA

Aşk hayatınızda paylaşımların yükseleceği bugünlerde olumlu sonuçlar görebileceksiniz.

Partnerinizi aşırı mutlu etmek için yapmacıklı bir çaba göstermemek olacak.

BALIK

Bekar olan Balık'lar bugünlerde flört şansınız oldukça artacak.

Kişiler arasından en hayırlısını seçmek ise yoğun olan sezgilerinize kalabilir.