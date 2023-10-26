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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
26 Ekim 2023, Perşembe

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26 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ
Romantik paylaşımlarınızın arttığı bir döneme girebilirsiniz.
Partnerinize gösterdiğiniz ilgi neticesinde aldığınız karşılığın aynı olduğunu görmek sizi mutlu edebilir.

BOĞA
Sağlığınızda gözle görülür bir iyileşme söz konusu olabilir. İş konularında hevesli oluşunuz sizinle çalışan diğer kişilerin de enerjisinin yükselmesine neden oluyor.

İKİZLER
Bugünlerde aşkta huzuru yakalamak sizde derin duygusal hisler uyandırabilir.
Hayatınızın yapılandığı ve iyileştiğini derinden hissedebilirsiniz.

YENGEÇ
Sosyal açıdan kendinizi fark ettirebileceksiniz.
Özgüveninizin yükseldiği bugünlerde etrafınıza insanlar doğal olarak çekilecektir.

ASLAN
Kendi fırsatlarınızı yaratabileceksiniz.
Doğallığınızın zaten ışıldadığı ve partneriniz dahil tüm çevrenizi mutlu ettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

BAŞAK
Aşk hayatınızda bir çok konuda verimli atılımlar yapabilirsiniz.
Hem partnerinizin daha yoğun sevgisini kazanabilir hem de anlaşmazlıkları çözebilirsiniz.

TERAZİ
Bu aralar aşk hayatınızda olumlu katkısı olacak haberler alabilirsiniz.
Kendinizi ön plana koymak yerine partnerinizi de dinlemenizde fayda var.

AKREP
Duygusal konularda kendinizi yerinde ifade edebileceksiniz.
Partnerinizin sizin iletişim yetenekleriniz, anlamlı iltifatlarınız ile ayakları yerden kesilebilir.

YAY
Ağırlıklı olarak onun görüşleri üzerinden ilerleyeceğiniz bir gün içerisinde olursanız sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Mutluluğunuz artabilir, huzurunuz çoğalabilir.

OĞLAK
Bugünlerde hareket gerektiren aktivitelerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gündesiniz. Koşturmacalı işlerinize uyum sağlayabileceksiniz.

KOVA
Aşk hayatınızda paylaşımların yükseleceği bugünlerde olumlu sonuçlar görebileceksiniz.
Partnerinizi aşırı mutlu etmek için yapmacıklı bir çaba göstermemek olacak.

BALIK
Bekar olan Balık'lar bugünlerde flört şansınız oldukça artacak.
Kişiler arasından en hayırlısını seçmek ise yoğun olan sezgilerinize kalabilir.

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