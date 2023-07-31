Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal açıdan hazır hissetmediğiniz aksiyonlar almamaya çalışın. Özellikle aşk hayatınızda bazı konular karambole gelebilir.

Sabırl olmalısınız.



BOĞA

Mesleki konularda enerjik olacağınız ve yeni ilhamlara da açık olacağınız bir gündesiniz ancak hırslı olmamaya dikkat edin.

Sağlıklı bir gün.



İKİZLER

Kendinizi verimli bir çalışma hayatı içerisinde bulmak için ruhsal anlamda başkalarıyla yarışmadan ya da birilerini geçmek için hırs etmeden ilerlemelisiniz.



YENGEÇ

Sakin bir gün benimseyebilirsiniz.

Kendinizi herkesle iyi geçinen bir halde görmek sizi bile şaşırtabilir ancak çevrenizde sevileceğiniz bir gündesiniz.



ASLAN

Zarafet ve güzelliğinizle ilgi odağı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde sizi dedikodu ortamlarına almak isteyebilirler, uzak durmaya çalışın.



BAŞAK

Bugünlerde isteklerinizin daha hızlı realiteye geldiğini görerek şaşırabilirsiniz.

İyi düşünmeniz, iyi olması konusunda önünüzü açacaktır. Sabırlı olun.



TERAZİ

Bugünlerde özellikle çocukluk meseleleri gündeme gelerek sizi daha verimli bir gelecek için geçmiş ile sağlıklı köprüler kurmaya davet edebilir.



AKREP

Aşk hayatınızda oluşacak konularla alakalı mesuliyet almaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.

Bu hal yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir, dengeyi kurmanızda fayda var.



YAY

Verdiğiniz sözleri tuttuğunuz ve başkalarıyla çok fazla haşır neşir olmadığınız bugünlerde iç potansiyel ve başarılarınızı ortaya çıkartmaya yönelik olabilirsiniz.



OĞLAK

Bugünlerde topluluk içerisinde insanların farklı ve bazı rahatsız edici davranışlarına uyum sağlayamayabilir ve tutarlı bir şekilde kalamayabilirsiniz.



KOVA

Toplu taşıma ya da kalabalığın olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.

Yalnızlığın size iyi geleceği ve sizi daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz.



BALIK

Duygusal davranışlar sergileyebilir ve etrafınızdaki sizi baskın karakterli tanımış kişiler bu hallerinize ve sakin yüzünüze şaşırıp alışmakta problem çekebilirler.