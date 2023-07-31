Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Duygusal açıdan hazır hissetmediğiniz aksiyonlar almamaya çalışın. Özellikle aşk hayatınızda bazı konular karambole gelebilir.
Sabırl olmalısınız.
BOĞA
Mesleki konularda enerjik olacağınız ve yeni ilhamlara da açık olacağınız bir gündesiniz ancak hırslı olmamaya dikkat edin.
Sağlıklı bir gün.
İKİZLER
Kendinizi verimli bir çalışma hayatı içerisinde bulmak için ruhsal anlamda başkalarıyla yarışmadan ya da birilerini geçmek için hırs etmeden ilerlemelisiniz.
YENGEÇ
Sakin bir gün benimseyebilirsiniz.
Kendinizi herkesle iyi geçinen bir halde görmek sizi bile şaşırtabilir ancak çevrenizde sevileceğiniz bir gündesiniz.
ASLAN
Zarafet ve güzelliğinizle ilgi odağı olabileceğiniz bir gündesiniz. Gün içerisinde sizi dedikodu ortamlarına almak isteyebilirler, uzak durmaya çalışın.
BAŞAK
Bugünlerde isteklerinizin daha hızlı realiteye geldiğini görerek şaşırabilirsiniz.
İyi düşünmeniz, iyi olması konusunda önünüzü açacaktır. Sabırlı olun.
TERAZİ
Bugünlerde özellikle çocukluk meseleleri gündeme gelerek sizi daha verimli bir gelecek için geçmiş ile sağlıklı köprüler kurmaya davet edebilir.
AKREP
Aşk hayatınızda oluşacak konularla alakalı mesuliyet almaktan kaçınmak isteyebilirsiniz.
Bu hal yanlış anlaşılmanıza sebep olabilir, dengeyi kurmanızda fayda var.
YAY
Verdiğiniz sözleri tuttuğunuz ve başkalarıyla çok fazla haşır neşir olmadığınız bugünlerde iç potansiyel ve başarılarınızı ortaya çıkartmaya yönelik olabilirsiniz.
OĞLAK
Bugünlerde topluluk içerisinde insanların farklı ve bazı rahatsız edici davranışlarına uyum sağlayamayabilir ve tutarlı bir şekilde kalamayabilirsiniz.
KOVA
Toplu taşıma ya da kalabalığın olduğu yerlerde bulunmaktan kaçınmalısınız.
Yalnızlığın size iyi geleceği ve sizi daha huzurlu hissettirebileceği bir gündesiniz.
BALIK
Duygusal davranışlar sergileyebilir ve etrafınızdaki sizi baskın karakterli tanımış kişiler bu hallerinize ve sakin yüzünüze şaşırıp alışmakta problem çekebilirler.