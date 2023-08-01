Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Ailenizle geçireceğiniz bir gün olursa bugünden çok daha fazla verim alabilirsiniz.

Kendinizi ifade ederken mutlu da olabileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.

İKİZLER

Başladığınız konuların istikrarlı sürdüğünü görebilirsiniz. Kendinize yatırım yapacağınız ve kişisel isteklerinizle ilgilenme fırsatı yakalayabileceğiniz günlerin içerisindesiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda isteklerinizin netleştiği ve partnerinizin de bunu fark etme fırsatı yakaladığı bir gündesiniz.

Karamsar olmayı bir kenara bıraktığınızbir gündesiniz.

ASLAN

Nostalji konuları bugünlerde sizler için de gündemde olabilir.

Çocukluğunuz veya eski konular aklınıza takılarak gün içerisinde sizi meşgul edebilirler.

BAŞAK

Kariyerinizde önünüz açık olsa da kendi düşüncelerinizle kendinizi sabote edebilme potansiyeliniz var. Elinizden gelenin en iyisini yapın yeterli.

TERAZİ

Hırsızlık vakaları yaşanabilir. Sağlık konusunda temkinli olmayı ve günüze orta derecede egzersiz eklemeyi ihmal etmezseniz kendinizi çok dinç hissedeceksiniz.

AKREP

Aşk hayatınızdaki belirsizliklerin çözüldüğünü görerek rahatlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

Bilhassa hususi eşyalarınızla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekmekte.

YAY

Bugünlerde zorlayıcı olsa bile geçmişinizle barışmak ve geçmiş olduğunu kabullenmek karşınızda yeni farkındalıkların açılmasına vesile olacak.

OĞLAK

Sağlık konusunda operasyon düşünüyorsanız bugünler sizler için uygun. Ayrıca mesleki ya da kariyer konularında da önünüzün açık olduğunu göreceksiniz.

KOVA

Karakteristik özelliklerinizin ön plana çıktığı bugünlerde dostunuzu ve yanınızda olan kişileri fark etme ve onların söylediklerine kulak verme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BALIK

İlişkisi olmayan Balık burcu üyeleri kendi istekleri ile bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler.

Bugünlerde evrene direnmemeye çalışın.