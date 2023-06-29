KOÇ
İçsel planda dengeyi sağlayamayacağınız bir gündesiniz. Seçenek ve bereketin artması hangi yolun sizin için en iyisi olduğunu keşfetmekte zorlanmanıza vesile olacak.
BOĞA
Karamsar olduğunuz bir günde olabilirsiniz.
Kendi enerjinizi dış dünya yüzünden bloke edebiliyorsunuz.
Sezgilerinizi de işin içine dahil etmeniz önemli olacak.
İKİZLER
Başkalarına gerektiği kadar önem vermeniz gerektiğini anlamanız gereken bir gündesiniz.
Sınır çizmeyi öğrenmeli ve huzuru içsel planda aramaya başlamalısınız.
YENGEÇ
Kendinizi sert enerjilerle yüzleşip sonra özgürleşerek hareket edecek cesarete erişmek için uygun bir gün. Yüzleşmeden sonra sizler şifa konularına yönelebilirsiniz.
ASLAN
Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bir süre sonra sakinleşerek kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz.
İş veya aşk konularında bağlantılarınız gelişme vaat ediyor.
BAŞAK
Yeterliliklerinizi sorgulayacağınız ve eksiklerinizi değiştirme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.
TERAZİ
Bugünlerde iletişim odaklı olabilirsiniz.
Özellikle aşk konusunda partnerinizle ömürlük bir ilişki paylaşabilirsiniz. Paylaşım ve sevgi odaklı olacaksınız.
AKREP
Daha sakin tutum sergilemeli, gerekirse sakinmiş gibi davranmalısınız ama sert tavırlardan kaçınmalısınız.
Sizin için bugün değişim odaklı geçebilir.
YAY
Ruh halinizde değişim, iyileşme ve şifalanma durumu söz konusu. Toprağın yağmur görmeye başladığı sürece girdiğiniz için sizin de içiniz ferahlayacak.
OĞLAK
Özellikle bugünlerde sadece kendinize değil sevdiklerinize de bilhassa partnerinize de büyük yardımlarınız olacak şekilde günü geçirebileceksiniz.
KOVA
Telefon, mail ya da sizden uzakta olan kişilerle herhangi bir yolla bağlantıya geçerek bazı konuları çözüme kavuşturmaya çalışacak ve başarılı olacaksınız.
BALIK
Bugünlerde birtakım entrikalar içerisinde kalabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların dedikoduları ve sizin gibi iyi olmayan tarafları ile yüzleşebilirsiniz.