29 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

İçsel planda dengeyi sağlayamayacağınız bir gündesiniz. Seçenek ve bereketin artması hangi yolun sizin için en iyisi olduğunu keşfetmekte zorlanmanıza vesile olacak.

BOĞA

Karamsar olduğunuz bir günde olabilirsiniz.

Kendi enerjinizi dış dünya yüzünden bloke edebiliyorsunuz.

Sezgilerinizi de işin içine dahil etmeniz önemli olacak.

İKİZLER

Başkalarına gerektiği kadar önem vermeniz gerektiğini anlamanız gereken bir gündesiniz.

Sınır çizmeyi öğrenmeli ve huzuru içsel planda aramaya başlamalısınız.

YENGEÇ

Kendinizi sert enerjilerle yüzleşip sonra özgürleşerek hareket edecek cesarete erişmek için uygun bir gün. Yüzleşmeden sonra sizler şifa konularına yönelebilirsiniz.

ASLAN

Kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bir süre sonra sakinleşerek kendinizi daha iyi ifade edebileceksiniz.

İş veya aşk konularında bağlantılarınız gelişme vaat ediyor.

BAŞAK

Yeterliliklerinizi sorgulayacağınız ve eksiklerinizi değiştirme fırsatı yakalayabilirsiniz eksiğiniz olmayan konularda da suçunuz olmadığını görerek güçlenebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde iletişim odaklı olabilirsiniz.

Özellikle aşk konusunda partnerinizle ömürlük bir ilişki paylaşabilirsiniz. Paylaşım ve sevgi odaklı olacaksınız.

AKREP

Daha sakin tutum sergilemeli, gerekirse sakinmiş gibi davranmalısınız ama sert tavırlardan kaçınmalısınız.

Sizin için bugün değişim odaklı geçebilir.

YAY

Ruh halinizde değişim, iyileşme ve şifalanma durumu söz konusu. Toprağın yağmur görmeye başladığı sürece girdiğiniz için sizin de içiniz ferahlayacak.

OĞLAK

Özellikle bugünlerde sadece kendinize değil sevdiklerinize de bilhassa partnerinize de büyük yardımlarınız olacak şekilde günü geçirebileceksiniz.

KOVA

Telefon, mail ya da sizden uzakta olan kişilerle herhangi bir yolla bağlantıya geçerek bazı konuları çözüme kavuşturmaya çalışacak ve başarılı olacaksınız.

BALIK

Bugünlerde birtakım entrikalar içerisinde kalabilirsiniz. Etrafınızdaki insanların dedikoduları ve sizin gibi iyi olmayan tarafları ile yüzleşebilirsiniz.